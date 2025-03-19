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Американский аппарат сделал потрясающие снимки заката с Луны

Киев • УНН

 • 19566 просмотра

Аппарат Blue Ghost сделал высокочеткие изображения заката с Луны. В NASA надеются, что они помогут раскрыть тайну странной дымки, которую впервые наблюдали на Луне в 1960-х.

Американский аппарат сделал потрясающие снимки заката с Луны

Частный американский посадочный аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace сделал потрясающие высокочеткие изображения заката Солнца с Луны. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеются, что они помогут раскрыть тайну странного серпанка, который впервые наблюдали на Луне в 1960-х годах, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Отмечается, что посадочный модуль Blue Ghost приземлился 2 марта на северо-восточной стороне Луны, и работал до 16 марта, когда он выключился с наступлением лунной ночи. На одном из новых изображений видно Солнце, светящееся прямо над горизонтом, его гало имеет зеленый оттенок.

Над ним маленькая точка обозначает Венеру, тогда как яркое отображение Земли выглядит почти таким же большим, как Солнце в верхней части кадра. Другой вид показывает закатное солнце, купающееся в зеленом сиянии.

Нам нужно время, чтобы научные специалисты проверили все изображения. В частности, они проверят, можно ли идентифицировать "свечение горизонта" или механизм, который называется "поднятие пыли"

- рассказал заместитель помощника администратора по исследованиям Управления научных миссий NASA Джоэл Кернс.

Ученые считают, что частицы лунной пыли могут стать электрически заряженными из-за ультрафиолетового излучения Солнца, заставляя их левитировать над поверхностью. Это явление впервые было замечено зондами NASA Surveyor в 1960-х годах, а позже наблюдали астронавты миссии "Аполлон".

"Уровень детализации изображения может помочь ученым уточнить модели того, как свет рассеивается на поверхности Луны", - говорится в статье.

Напомним

Недавно астрономы обнаружили 128 новых спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Это закрепило его лидерство в перечне планет Солнечной системы с наибольшим количеством лун.

NASA запустило в космос новые миссии для исследования Солнца и возникновения Вселенной13.03.25, 01:53 • 11777 просмотров

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