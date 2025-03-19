Американский аппарат сделал потрясающие снимки заката с Луны

Частный американский посадочный аппарат Blue Ghost компании Firefly Aerospace сделал потрясающие высокочеткие изображения заката Солнца с Луны. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеются, что они помогут раскрыть тайну странного серпанка, который впервые наблюдали на Луне в 1960-х годах, сообщает УНН со ссылкой на Science Alert.

Детали

Отмечается, что посадочный модуль Blue Ghost приземлился 2 марта на северо-восточной стороне Луны, и работал до 16 марта, когда он выключился с наступлением лунной ночи. На одном из новых изображений видно Солнце, светящееся прямо над горизонтом, его гало имеет зеленый оттенок.

Над ним маленькая точка обозначает Венеру, тогда как яркое отображение Земли выглядит почти таким же большим, как Солнце в верхней части кадра. Другой вид показывает закатное солнце, купающееся в зеленом сиянии.

Нам нужно время, чтобы научные специалисты проверили все изображения. В частности, они проверят, можно ли идентифицировать "свечение горизонта" или механизм, который называется "поднятие пыли"