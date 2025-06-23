Місячне світло для покращення вимірювань з космосу: NASA готує інноваційний інструмент Arcstone
Київ • УНН
NASA готується запустити Arcstone, інноваційний космічний інструмент, що буде використовувати світло, відбите від Місяця, для калібрування датчиків спостереження Землі. Це дозволить проводити більш надійні та універсальні вимірювання.
NASA незабаром запустить унікальний прилад під назвою Arcstone для покращення якості даних, що надходять від датчиків спостереження за Землею на орбіті.
Передає УНН із посиланням на сайт NASA (National Aeronautics and Space Administration).
Деталі
NASA готується до запуску Arcstone, інноваційного космічного інструменту, який буде використовувати світло, відбите від Місяця, для калібрування датчиків спостереження Землі.
Наразі калібрування орбітальних датчиків здійснюється шляхом порівняння зібраних даних з відомими джерелами, такими як Сонце або поверхня Землі. Однак атмосфера вносить змінні, які можуть вплинути на точність.
Очікується, що Arcstone, спостерігаючи за Місяцем безпосередньо з космосу, усуне атмосферні перешкоди. Це дозволить проводити більш надійні та універсальні вимірювання.
Коментар
Одним з найскладніших завдань дистанційного зондування з космосу є досягнення необхідної точності калібрування приладів на орбіт
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Місяць є чудовим і доступним джерелом калібрування за межами земної атмосфери. Світло, що відбивається від Місяця, надзвичайно стабільне і може бути виміряне з дуже високим рівнем деталізації.
Мета Arcstone - покращити точність місячного калібрування, щоб підвищити якість даних космічного дистанційного зондування для наступних поколінь
Довідка
Місія NASA Arcstone буде запущена наприкінці червня на борту невеликого супутника CubeSat.
Протягом запланованої шестимісячної місії Arcstone використовуватиме спектрометр - науковий інструмент, який вимірює і аналізує світло, розділяючи його на складові довжини хвиль, або спектр - для вимірювання спектрального відбиття Місяця.
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