Світовий рівень моря зростає удвічі швидше, ніж у минулому столітті - дослідження

Глобальний рівень моря зараз підвищується вдвічі швидше, ніж у XX столітті, що підтверджує новий масштабний науковий звіт.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

У доповіді зазначається, що за період із 2019 до 2025 року рівень моря зріс на 4,3 мм щорічно, тоді як на початку XX століття ця цифра становила лише 1,8 мм на рік. Основна причина – швидке танення льодовиків і теплове розширення океанів через глобальне потепління.

Тривожним є те, що ми знаємо – підвищення рівня моря у відповідь на зміну клімату відбувається відносно повільно, що означає, що ми вже заклали подальше зростання на роки вперед