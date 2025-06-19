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Світовий рівень моря зростає удвічі швидше, ніж у минулому столітті - дослідження

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

Світовий рівень моря збільшується вдвічі швидше, ніж у попередньому столітті, через прискорене танення льодовиків та теплове розширення океанів.

Світовий рівень моря зростає удвічі швидше, ніж у минулому столітті - дослідження

Глобальний рівень моря зараз підвищується вдвічі швидше, ніж у XX столітті, що підтверджує новий масштабний науковий звіт.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

У доповіді зазначається, що за період із 2019 до 2025 року рівень моря зріс на 4,3 мм щорічно, тоді як на початку XX століття ця цифра становила лише 1,8 мм на рік. Основна причина – швидке танення льодовиків і теплове розширення океанів через глобальне потепління.

Ми бачимо чітку та послідовну картину, що ситуація погіршується

- підкреслив один із головних авторів дослідження професор Пірс Форстер.

Тривожним є те, що ми знаємо – підвищення рівня моря у відповідь на зміну клімату відбувається відносно повільно, що означає, що ми вже заклали подальше зростання на роки вперед

– зауважила нідерландська дослідниця Аїмі Сланген.

Довідка

Звіт, підготовлений групою вчених під керівництвом Форстера, охоплює десять ключових індикаторів, що демонструють зміни клімату, більшість із яких – у негативному напрямку з прискоренням темпів.

Зокрема, рівень моря зростає в середньому на 0,27 °C за десятиріччя . За останнє століття рівень океану піднявся приблизно на 21–24 см. 

Нагадаємо

Потепління вод в Антарктиці спровокувало зростання рівня моря в Атлантиці.  

Екстремальні погодні умови почастішали через зміну клімату – дослідження NASA.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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