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Мировой уровень моря растет вдвое быстрее, чем в прошлом столетии - исследование

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Мировой уровень моря растет вдвое быстрее, чем в прошлом веке, из-за ускоренного таяния ледников и теплового расширения океанов.

Мировой уровень моря растет вдвое быстрее, чем в прошлом столетии - исследование

Глобальный уровень моря сейчас повышается вдвое быстрее, чем в XX веке, что подтверждает новый масштабный научный отчет.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В докладе отмечается, что за период с 2019 по 2025 год уровень моря вырос на 4,3 мм ежегодно, тогда как в начале XX века эта цифра составляла лишь 1,8 мм в год. Основная причина – быстрое таяние ледников и тепловое расширение океанов из-за глобального потепления.

Мы видим четкую и последовательную картину, что ситуация ухудшается

- подчеркнул один из главных авторов исследования профессор Пирс Форстер.

Тревожным является то, что мы знаем – повышение уровня моря в ответ на изменение климата происходит относительно медленно, что означает, что мы уже заложили дальнейший рост на годы вперед

– заметила нидерландская исследовательница Аими Сланген.

Справка

Отчет, подготовленный группой ученых под руководством Форстера, охватывает десять ключевых индикаторов, демонстрирующих изменения климата, большинство из которых – в негативном направлении с ускорением темпов.

В частности, уровень моря растет в среднем на 0,27 °C за десятилетие. За последнее столетие уровень океана поднялся примерно на 21–24 см. 

Напомним

Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике.  

Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Погода и окружающая среда
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