Мировой уровень моря растет вдвое быстрее, чем в прошлом столетии - исследование
Киев • УНН
Мировой уровень моря растет вдвое быстрее, чем в прошлом веке, из-за ускоренного таяния ледников и теплового расширения океанов.
Глобальный уровень моря сейчас повышается вдвое быстрее, чем в XX веке, что подтверждает новый масштабный научный отчет.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В докладе отмечается, что за период с 2019 по 2025 год уровень моря вырос на 4,3 мм ежегодно, тогда как в начале XX века эта цифра составляла лишь 1,8 мм в год. Основная причина – быстрое таяние ледников и тепловое расширение океанов из-за глобального потепления.
Мы видим четкую и последовательную картину, что ситуация ухудшается
Тревожным является то, что мы знаем – повышение уровня моря в ответ на изменение климата происходит относительно медленно, что означает, что мы уже заложили дальнейший рост на годы вперед
Справка
Отчет, подготовленный группой ученых под руководством Форстера, охватывает десять ключевых индикаторов, демонстрирующих изменения климата, большинство из которых – в негативном направлении с ускорением темпов.
В частности, уровень моря растет в среднем на 0,27 °C за десятилетие. За последнее столетие уровень океана поднялся примерно на 21–24 см.
Напомним
Потепление вод в Антарктике спровоцировало рост уровня моря в Атлантике.
Экстремальные погодные условия участились из-за изменения климата – исследование NASA.