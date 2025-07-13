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Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
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06:45 • 214 перегляди
Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня
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Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня

Київ • УНН

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В Україні розпочався небезпечний астрологічний період, що вказує на можливі кризи в управлінні державою.

Тиждень сповільнення, глибини й внутрішніх процесів: астропрогноз на 14–20 липня

Тиждень 14-20 липня пройде під впливом спадного Місяця, стаціонарного та ретроградного Меркурія, а також Днів Світла 18-19 липня. Що на нас чекає в цей період - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

"Ми входимо в період спадного Місяця — це завжди сигнал: час завершувати, а не починати. І в цьому — велика сила", - вказала Базиленко. 

Стаціонарний і ретроградний Меркурій

16 і 17 липня — Меркурій завмирає у своєму русі, готуючись розвернутись у зворотному напрямку.

"Це найбільш "завислі" дні. Важливо: не призначайте переговорів, важливих зустрічей чи запусків — усе буде гальмуватися або переноситись.

Але попри зовнішню затримку, Місяць у ці дні утворює гармонійні конфігурації, тож це — чудовий момент для:

• самоаналізу;

• внутрішнього очищення;

• роботи з емоціями;

• осмислення того, що давно потребувало уваги", - зауважила стролог. 

Із 18 липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградним.

Його рух відбувається у знаку Лева, що вносить особливі труднощі у:

• комунікацію;

• виступи;

• творчі проєкти;

• роботу з публікою та медіа.

"Може давати збої техніка, запізнюватися релізи, затримуватись рішення", - зауважила Базиленко. 

Але цей період ідеальний для:

• завершення давніх справ;

• спілкування з тими, з ким давно не вдавалось порозумітись;

• повторення навчального матеріалу;

• читання відкладених книжок;

• внутрішнього заглиблення і відновлення.

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18–19 липня — Дні Світла

Це особливі дні — Сонце з'єднується з Білою Луною. Такий аспект буває лише раз на рік і дарує справжнє відчуття піднесення.

Цей час підтримує:

• молитву;

• медитацію;

• звернення до вищих сил;

• глибокі розмови з собою.

"Люди з відкритою душею, ті, хто прагне добра, можуть отримати несподівану допомогу, ясність, благословення.

А ті, хто діє нечесно або руйнівно — можуть стикнутися з наслідками своїх вчинків", - розповіла астролог. 

Ситуація в країні: напружений мундальний аспект

"У гороскопі України розпочався дуже небезпечний астрологічний період:

Уран на початку цього місяця утворив напружений аспект до Сонця країни, а Сонце — це влада, президент, лідер нації.

Цей аспект діє з середини липня до початку серпня, а потім повториться наприкінці року та навесні 2026 року.

Він вказує на серйозні виклики в управлінні державою, можливі кризи або переламні події", -  заявила Базиленко. 

Що може статись при такому аспекті:

1. Зміна уряду:

• відставка чи зняття високопосадовців;

• небезпека для лідера країни;

• тиск з боку народу або міжнародної спільноти.

2. Спроба реформ або контроль: 

• перегляд Конституції;

• посилення контролю або навпаки — спроби реформ;

• розпуск парламенту.

3. Масові рухи:

• протести, громадянська енергія;

• пошук нових моделей управління;

• загострення суспільного діалогу.

4. Міжнародний вплив

• тиск, санкції або втручання;

• або навпаки — сильна й несподівана підтримка України з боку союзників.

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Висновок: Цей тиждень — не для ривка, а для усвідомлення, завершення і тиші. Ми переходимо через внутрішню перебудову, і якщо слухатимемо себе — то вийдемо сильнішими. Життя говорить тихо. І саме в цій тиші народжується нове світло

- зауважила астролог. 

Прогноз для знаків Зодіаку на тиждень з 14 по 20 липня 2025 року

ОВЕН

Не поспішай. Твої дії будуть ефективними лише тоді, коли за ними стоятиме тиша всередині. Кінець тижня принесе ясність — зараз важливо зупинитись і подумати.

ТЕЛЕЦЬ

Слухай близьких. Саме через розмови, емоції, прості слова — ти зрозумієш головне. Твоє серце відчуває більше, ніж ти думаєш.

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БЛИЗНЮКИ

Твої ідеї варті уваги, але не всі готові їх почути. Дай їм час визріти. Ближче до вихідних ти отримаєш знак, що рухаєшся правильно.

РАК

Твій тиждень. Але не бійся закінчити щось, що вже давно тягне назад. У цьому твоя свобода. Твоя ніжність — не слабкість, а сила.

ЛЕВ

Тобі хочеться бути яскравим — але зараз краще зробити крок назад. Твоє світло ніде не дінеться. Просто дозволь собі мовчати там, де ти звик говорити.

ДІВА

Твій порядок — це твоя опора. Але зараз важливо не тільки прибирати зовні, а й всередині. Дай собі час на емоційне очищення.

ТЕРЕЗИ

Балансу шукай не в інших, а в собі. Якщо щось хитається — це не завжди про тебе. Просто зберігай рівновагу, не вплутуючись у зайве.

СКОРПІОН

Час згадати, чого ти насправді хочеш. Твоя енергія розсіюється на тих, хто не заслуговує. Поверни собі себе.

СТРІЛЕЦЬ

Твій рух цього тижня — не вперед, а вглиб. Здається, що стоїш на місці, але насправді виростаєш ізсередини. Дозволь собі паузу.

КОЗЕРІГ

Не все вирішується силою волі. Є речі, які потребують прийняття, а не контролю. Дай їм текти.

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ВОДОЛІЙ

Інформації буде багато, але не вся вона твоя. Фільтруй, кому вірити. Твоє тіло — найкращий навігатор.

РИБИ

Цей тиждень відкриє твоє серце, але може й поранити. Не ховайся, просто будь м’яким— і мудрим водночас.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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