Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Глава держави заявив про нові кроки в управлінні сферою оборони та збільшення динаміки у відносинах із США, що може свідчити про кадрові рішення щодо Умєрова, передає УНН.

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За словами Зеленського спершу обговорили контрактування та виробництво дронів.

Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки - повідомив Глава держави.

Наступним, але не менш важливим питання стали "зміни в державних інституціях" та "нові кроки в управлінні сферою оборони". Що може свідчити про майбутнє призначення Умєрова на посаду посла США, про що вже неодноразово повідомляли ЗМІ.

Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом - зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела