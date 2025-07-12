$41.820.00
48.980.00
ukenru
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
18:07 • 2604 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
17:25 • 13106 перегляди
Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення
16:32 • 41950 перегляди
Наступний "Рамштайн" відбудеться онлайн у найближчі 10 днів - німецький генерал
14:30 • 41110 перегляди
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час
11 липня, 19:13 • 54635 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 188162 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 188636 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 161822 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 106723 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 85333 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.2м/с
47%
751мм
Популярнi новини
ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених12 липня, 09:07 • 38551 перегляди
13 липня у Чернівцях оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару12 липня, 09:23 • 27258 перегляди
У Дніпрі судитимуть підприємця за розтрату 4,4 млн грн на закупівлі квадроциклів для сил тероборони12 липня, 09:33 • 25952 перегляди
Удар росіян по Львову: кількість постраждалих зросла до дев’яти людей12 липня, 09:48 • 32828 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух16:47 • 15194 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 188102 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 188579 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 176942 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 199117 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 230827 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
П’ять індійських фільмів, які вас здивують: що подивитися у вільний час14:30 • 41051 перегляди
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 56698 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 61441 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 100675 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 118272 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення

Київ • УНН

 • 12768 перегляди

Президент Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим, обговоривши контрактування дронів та збільшення їх виробництва. Глава держави анонсував нові кроки в управлінні обороною та покращення відносин зі США.

Зеленський зустрівся із Умєровим: говорили про дрони і, ймовірно, нове призначення

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Глава держави заявив про нові кроки в управлінні сферою оборони та збільшення динаміки у відносинах із США, що може свідчити про кадрові рішення щодо Умєрова, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського спершу обговорили контрактування та виробництво дронів.

Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, окремо працюємо з європейськими партнерами щодо фінансування. Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки 

- повідомив Глава держави.

Наступним, але не менш важливим питання стали "зміни в державних інституціях" та "нові кроки в управлінні сферою оборони". Що може свідчити про майбутнє призначення Умєрова на посаду посла США, про що вже неодноразово повідомляли ЗМІ.

Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом 

- зазначив Зеленський.

Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела08.07.25, 13:12 • 57340 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Рустем Умєров
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9