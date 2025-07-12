Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с министром обороны Умеровым, обсудив контрактацию дронов и увеличение их производства. Глава государства анонсировал новые шаги в управлении обороной и улучшение отношений с США.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава государства заявил о новых шагах в управлении сферой обороны и увеличении динамики в отношениях с США, что может свидетельствовать о кадровых решениях в отношении Умерова, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, сначала обсудили контрактование и производство дронов.
Поручил контрактовать все доступные объемы приоритетных типов дронов, отдельно работаем с европейскими партнерами по финансированию. В этом году должны выйти на значительно большие показатели производства и поставок дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты – расширяем географию такой поддержки
Следующим, но не менее важным вопросом стали "изменения в государственных институтах" и "новые шаги в управлении сферой обороны". Что может свидетельствовать о будущем назначении Умерова на должность посла США, о чем уже неоднократно сообщали СМИ.
Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и в то же время нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время
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