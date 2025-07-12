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Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
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Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о многоуровневой договоренности по новым системам Patriot и ракетам к ним. Также Украина продолжит активные дроновые операции на российской территории в ответ на удары.

Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность о новых системах "Пэтриот" и ракетах к ним, а также дроновых операциях на российской территории в ответ на их удары, передает УНН.

Детали

Зеленский заверил, что в Киеве делают все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет.

Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Пэтриот" и ракет к ним

- заявил Президент.

Есть позитивный диалог с Трампом по системам Patriot, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы - Зеленский10.07.25, 20:38 • 3452 просмотра

Кроме того, по словам Главы государства, Украина вкладывается в собственное производство – прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков.

Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично – и это эффективно

- резюмировал Зеленский.

рф атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "шахедов" и 25 ракет Х-10112.07.25, 10:29 • 2870 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Глава государства заявил о новых шагах в управлении сферой обороны и увеличении динамики в отношениях с США, что может свидетельствовать о кадровых решениях относительно Умерова.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
Рустем Умеров
MIM-104 Patriot
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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