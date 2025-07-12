Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность о новых системах "Пэтриот" и ракетах к ним, а также дроновых операциях на российской территории в ответ на их удары, передает УНН.

Детали

Зеленский заверил, что в Киеве делают все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет.

Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем "Пэтриот" и ракет к ним - заявил Президент.

Есть позитивный диалог с Трампом по системам Patriot, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы - Зеленский

Кроме того, по словам Главы государства, Украина вкладывается в собственное производство – прежде всего дронов, в том числе дронов-перехватчиков.

Будем продолжать наши активные дроновые операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично – и это эффективно - резюмировал Зеленский.

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