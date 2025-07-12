рф атаковала Украину 623 средствами поражения: силы ПВО сбили 319 "шахедов" и 25 ракет Х-101 12 июля 2025

В ночь на 12 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг задействовал 623 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 344 цели, еще более двухсот – локационно потеряны. Об этом сообщают Воздушные силы ПВО, пишет УНН.

597 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ. (339 – "шахеды"); 26 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. – РФ - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито 344 средства воздушного нападения противника:

319 вражеских БпЛА типа Shahed;

25 крылатых ракет Х-101.

Кроме того, 258 дронов-имитаторов – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание 1-й ракеты и 20 ударных БпЛА в 5 локациях, а также падение сбитых – на 19 локациях.

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