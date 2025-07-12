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рф атакувала Україну 623-ма засобами ураження: сили ППО збили 319 "шахедів" та 25 ракет Х-101 12 липня 2025

Київ • УНН

 • 80 перегляди

У ніч на 12 липня росія атакувала Україну 623 засобами повітряного нападу. Сили ППО збили 344 цілі, включаючи 319 "шахедів" та 25 ракет Х-101.

рф атакувала Україну 623-ма засобами ураження: сили ППО збили 319 "шахедів" та 25 ракет Х-101

У ніч проти 12 липня росія знов атакувала Україну з повітря: ворог задіяв 623 засоби повітряного нападу. Сили ППО 344 цілі, ще понад дві сотні – локаційно втрачені. Про це повідомляють Повітряні сили ППО, пише УНН.

597 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - рф. (339 – "шахеди"); 26 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф

- йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 344 засоби повітряного нападу противника:

  • 319 ворожих БпЛА типу Shahed;
    • 25 крилатих ракет Х-101.

      Крім того, 258 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

      Зафіксовано влучання 1-ї ракети та 20 ударних  БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих – на 19 локаціях.

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      Ольга Розгон

      Ольга Розгон

      Війна
      Х-101
      Курськ
      Шахед-136
      Україна
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