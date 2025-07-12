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Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
18:07 • 2576 перегляди
Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф
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Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф

Київ • УНН

 • 2398 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про багаторівневу домовленість щодо нових систем Patriot та ракет до них. Також Україна продовжить активні дронові операції на російській території у відповідь на удари.

Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо Patriot, а також дронові операції на території рф

Президент України Володимир Зеленський анонсував багаторівневу домовленість щодо нових систем "Петріот" та ракет до них, а також дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари, передає УНН.

Деталі

Зеленський запевнив, що у Києві роблять все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет.

Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" та ракет до них 

- заявив Президент.

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Крім того, за словами Глави держави, Україна вкладажться у власне виробництво – передусім дронів, у тому числі дронів-перехоплювачів.

Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично – і це ефективно 

- резюмував Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Глава держави заявив про нові кроки в управлінні сферою оборони та збільшення динаміки у відносинах із США, що може свідчити про кадрові рішення щодо Умєрова.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Рустем Умєров
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Tesla
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