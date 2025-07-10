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Є позитивний діалог із Трампом щодо систем Patriot, Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи - Зеленський

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Президент Зеленський повідомив про позитивний діалог з Трампом щодо систем Patriot. Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України.

Є позитивний діалог із Трампом щодо систем Patriot, Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про позитивний діалог з президентом США Дональдом Трампом щодо передачі Україні систем Patriot. Зокрема, Німеччина та Норвегія готова оплатити три системи Patriot для України. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.

З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем Patriot… і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити… в мене є з ними домовленості - 2 системи. Норвегія готова оплатити, в мене є двосторонні домовленості з прем’єром, одну систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, то доєднаються й інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем Patriot 

- сказав Зеленський.

Він додав, що Україна має розуміння, звідки буде йти початок фінансування на закупівлю.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла домовленостей з партнерами щодо можливості придбання нового пакета озброєння в Європі та США. Йдеться, зокрема, про системи ППО, ракети для Patriot, артилерію та інші види озброєння, які посилять українську армію.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Норвегія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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