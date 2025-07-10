Є позитивний діалог із Трампом щодо систем Patriot, Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про позитивний діалог з Трампом щодо систем Patriot. Німеччина та Норвегія готові оплатити три системи Patriot для України.
Президент України Володимир Зеленський заявив про позитивний діалог з президентом США Дональдом Трампом щодо передачі Україні систем Patriot. Зокрема, Німеччина та Норвегія готова оплатити три системи Patriot для України. Про це Зеленський сказав під час пресконференції, передає УНН.
З президентом Трампом у нас позитивний діалог щодо систем Patriot. Мій запит щодо 10 систем Patriot… і відповідного обсягу ракет до цих систем. Німеччина готова оплатити… в мене є з ними домовленості - 2 системи. Норвегія готова оплатити, в мене є двосторонні домовленості з прем’єром, одну систему. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, то доєднаються й інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування систем Patriot
Він додав, що Україна має розуміння, звідки буде йти початок фінансування на закупівлю.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла домовленостей з партнерами щодо можливості придбання нового пакета озброєння в Європі та США. Йдеться, зокрема, про системи ППО, ракети для Patriot, артилерію та інші види озброєння, які посилять українську армію.