Есть позитивный диалог с Трампом по системам Patriot, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о позитивном диалоге с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи Украине систем Patriot. В частности, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot… и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить… у меня есть с ними договоренности - 2 системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему. Когда мы получаем четкий ответ от производителя возможностей Соединенных Штатов Америки относительно дат, то присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такова на сегодня схема финансирования систем Patriot - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина имеет понимание, откуда будет идти начало финансирования на закупку.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с партнерами относительно возможности приобретения нового пакета вооружения в Европе и США. Речь идет, в частности, о системах ПВО, ракетах для Patriot, артиллерии и других видах вооружения, которые усилят украинскую армию.