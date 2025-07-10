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Есть позитивный диалог с Трампом по системам Patriot, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы - Зеленский

Киев • УНН

 • 566 просмотра

Президент Зеленский сообщил о позитивном диалоге с Трампом по системам Patriot. Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины.

Есть позитивный диалог с Трампом по системам Patriot, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о позитивном диалоге с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи Украине систем Patriot. В частности, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot… и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить… у меня есть с ними договоренности - 2 системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему. Когда мы получаем четкий ответ от производителя возможностей Соединенных Штатов Америки относительно дат, то присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такова на сегодня схема финансирования систем Patriot 

- сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина имеет понимание, откуда будет идти начало финансирования на закупку.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с партнерами относительно возможности приобретения нового пакета вооружения в Европе и США. Речь идет, в частности, о системах ПВО, ракетах для Patriot, артиллерии и других видах вооружения, которые усилят украинскую армию.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Норвегия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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