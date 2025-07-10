Есть позитивный диалог с Трампом по системам Patriot, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о позитивном диалоге с Трампом по системам Patriot. Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о позитивном диалоге с президентом США Дональдом Трампом относительно передачи Украине систем Patriot. В частности, Германия и Норвегия готовы оплатить три системы Patriot для Украины. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает УНН.
С президентом Трампом у нас позитивный диалог относительно систем Patriot. Мой запрос относительно 10 систем Patriot… и соответствующего объема ракет к этим системам. Германия готова оплатить… у меня есть с ними договоренности - 2 системы. Норвегия готова оплатить, у меня есть двусторонние договоренности с премьером, одну систему. Когда мы получаем четкий ответ от производителя возможностей Соединенных Штатов Америки относительно дат, то присоединятся и другие европейские партнеры. Именно такова на сегодня схема финансирования систем Patriot
Он добавил, что Украина имеет понимание, откуда будет идти начало финансирования на закупку.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с партнерами относительно возможности приобретения нового пакета вооружения в Европе и США. Речь идет, в частности, о системах ПВО, ракетах для Patriot, артиллерии и других видах вооружения, которые усилят украинскую армию.