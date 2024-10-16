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Угода про партнерство з кндр дозволить путіну уникати мобілізації в рф - ISW

Київ • УНН

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кремль може використати угоду про партнерство з північною кореєю для компенсації вимог щодо формування військ. Це дозволить путіну відкласти рішення про мобілізацію в росії.

Угода про партнерство з кндр дозволить путіну уникати мобілізації в рф - ISW

Укладену в червні 2024 року угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та північною кореєю, кремль може використати для компенсації вимог щодо формування російських військ.

Пише УНН із посиланням на Institute for the Study of War.

Щоб уникати мобілізації якомога довше, в рф можуть задіяти нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з кндр.

Довідка

Між росією та північною кореєю стратегічний договір було підписано 19 червня 2024 року. Документ опублікувано Центральним телеграфним агентством кндр. Відповідно до інформації корейського змі, сторони домовилися надавати одна одній "військову та іншу" допомогу, якщо одна з них зазнає "збройного нападу".

Таким чином, за даними Інституту вивчення війни, зазначений вище договір може допомогти "компенсувати вимоги щодо формування російських військ і безпеки кордонів". Це зміцнить варіанти дій, відповідно до яких російський диктатор зможе уникати рішення про мобілізацію в рф якомога довше.

Британська розвідка: рф розширює своє вербування на Глобальному Півдні, щоб уникнути додаткових мобілізацій усередині самої країни 10.06.24, 11:25 • 25867 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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