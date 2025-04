Угода про партнерство з кндр дозволить путіну уникати мобілізації в рф - ISW

Укладену в червні 2024 року угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між рф та північною кореєю, кремль може використати для компенсації вимог щодо формування російських військ.

Пише УНН із посиланням на Institute for the Study of War.

Щоб уникати мобілізації якомога довше, в рф можуть задіяти нещодавню угоду про всеосяжне стратегічне партнерство з кндр.

Довідка

Між росією та північною кореєю стратегічний договір було підписано 19 червня 2024 року. Документ опублікувано Центральним телеграфним агентством кндр. Відповідно до інформації корейського змі, сторони домовилися надавати одна одній "військову та іншу" допомогу, якщо одна з них зазнає "збройного нападу".

Таким чином, за даними Інституту вивчення війни, зазначений вище договір може допомогти "компенсувати вимоги щодо формування російських військ і безпеки кордонів". Це зміцнить варіанти дій, відповідно до яких російський диктатор зможе уникати рішення про мобілізацію в рф якомога довше.

