У Польщі мешканці багатоквартирного будинку вивісили оголошення з проханням не займатися гучно коханням

У житловому будинку у Варшаві (Стегна) сусіди зчинили скандал. Мешканці багатоповерхівки публічно закликали сусідів з верхнього поверху, які регулярно влаштовують гучні ночі кохання, "прикрутити звук". Про це повідомляє Warszawalife.ua, передає УНН.

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За словами сусідів, звуки палко закоханих з верхнього поверху чути на весь двір. А особливо - крики дівчини, що нагадують, як висловилися мешканці, "орангутана в шлюбний період".

У якийсь момент терпець мешканців будинку увірвався. І на вхідних дверях під’їзду з’явилося звернення.

Сусідів з останнього поверху, кутової квартири, які займаються сексом пізно вночі, просять поводитися тихіше і зачиняти вікна. Особливо це стосується дівчини, яка кричить, як зґвалтований орангутанг. Ми не хочемо пояснювати дітям, що там відкрився бордель. Сусіди хочуть спати і не зобов’язані вас слухати - йдеться у зверненні.

Ситуація викликала бурхливі обговорення в інтернеті. Одні коментують з іронією, інші радять викликати поліцію.

Хоча займатися коханням вдома - не злочин, закони Польщі передбачають покарання за порушення громадського порядку. Згідно зі статтею 51 Кодексу правопорушень Польщі, "той, хто порушує нічний спокій шумом, криками або викликає громадське обурення, може бути покараний арештом, обмеженням волі або штрафом".

Зазвичай режим нічної тиші в Польщі триває з 22:00 до 6:00.

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