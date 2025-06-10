В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

В жилом доме в Варшаве (Стегна) соседи устроили скандал. Жители многоэтажки публично призвали соседей с верхнего этажа, которые регулярно устраивают громкие ночи любви, "прикрутить звук". Об этом сообщает Warszawalife.ua, передает УНН.

Детали

По словам соседей, звуки страстно влюбленных с верхнего этажа слышны на весь двор. А особенно - крики девушки, напоминающие, как выразились жители, "орангутана в брачный период".

В какой-то момент терпение жильцов дома лопнуло. И на входной двери подъезда появилось обращение.

Соседей с последнего этажа, угловой квартиры, которые занимаются сексом поздно ночью, просят вести себя тише и закрывать окна. Особенно это касается девушки, которая кричит, как изнасилованный орангутанг. Мы не хотим объяснять детям, что там открылся бордель. Соседи хотят спать и не обязаны вас слушать - говорится в обращении.

Ситуация вызвала бурные обсуждения в интернете. Одни комментируют с иронией, другие советуют вызывать полицию.

Хотя заниматься любовью дома - не преступление, законы Польши предусматривают наказание за нарушение общественного порядка. Согласно статье 51 Кодекса правонарушений Польши, "тот, кто нарушает ночное спокойствие шумом, криками или вызывает общественное возмущение, может быть наказан арестом, ограничением свободы или штрафом".

Обычно режим ночной тишины в Польше длится с 22:00 до 6:00.

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