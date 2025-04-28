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Как защитить свои права в случае превышения уровня шума – объяснение от Омбудсмана

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Омбудсман рассказал о защите прав в случае чрезмерного шума, который вредит здоровью. Узнайте о допустимых уровнях шума, ограничениях и способах защиты своих прав.

Как защитить свои права в случае превышения уровня шума – объяснение от Омбудсмана

Чрезмерный шум может не только мешать отдыху, но и вредить здоровью. О том, как действовать в случае нарушения права на тишину, рассказал Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец в Telegram, передает УНН.

В последнее время все больше граждан жалуются на нарушение их права на спокойное проживание из-за чрезмерного шума. Исследования ВОЗ 2011 года подтвердили, что длительное воздействие шума может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, ухудшение памяти у детей, а также негативно влиять на эмоциональное состояние человека

- говорится в заметке.

По словам Лубинца, в Украине действуют установленные государственные санитарные нормы, регламентирующие допустимые уровни шума и механизмы защиты граждан в случае их нарушения.

Что делать в случае превышения допустимого уровня шума

Источники шума и допустимые нормы

Источниками шума могут быть транспорт, строительство, развлекательные мероприятия и даже соседи. Законодательством Украины предусмотрены допустимые уровни шума, установленные Государственными санитарными нормами и правилами допустимых уровней шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.

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Сообщается, что в помещениях жилых домов допустимый уровень шума должен составлять:

  • днем (08:00 - 22:00) - 40 дБА (максимально допустимый уровень - 55 дБА);
    • ночью (22:00 - 08:00) - 30 дБА (максимально допустимый уровень - 45 дБА).

      Законодательные ограничения по уровню шума

      Запрещается:

      • с 22:00 до 08:00 - громко петь, кричать, включать звуковоспроизводящую аппаратуру, использовать пиротехнические средства;
        • проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, в будние дни с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни - круглосуточно.

          Ограничения по тишине не действуют во время аварийных работ, экстренной помощи, предотвращения преступлений и проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий, других массовых мероприятий, о которых заблаговременно оповещены органы исполнительной власти или органы местного самоуправления

          - объясняет Лубинец.

          Как защитить свои права в случае нарушения норм тишины:

          • непосредственное обращение к нарушителю - в большинстве случаев конструктивный диалог помогает устранить проблему;
            • вызов полиции (102) - в соответствии со статьей 182 КУоАП, нарушение норм тишины предусматривает административную ответственность в виде штрафа;
              • обращение в органы местного самоуправления - благоустройство населенных пунктов включает контроль за соблюдением тишины;
                • обращение в государственные администрации - местные администрации осуществляют контроль за соблюдением санитарных норм;
                  • измерение уровня шума - можно обратиться в областные центры контроля и профилактики болезней Минздрава, которые предоставляют соответствующие платные услуги;
                    • подача иска в суд - в соответствии со статьями 15, 16 ГКУ, граждане могут обращаться в суд для защиты своих прав.

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                      Алина Волянская

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