Як захистити свої права у разі перевищення рівня шуму - пояснення від Омбудсмана

Надмірний шум може не лише заважати відпочинку, а й шкодити здоров’ю. Про те, як діяти у разі порушення права на тишу, розповів Омбудсман України Дмитро Лубінець в Telegram, передає УНН.

Останнім часом все більше громадян скаржаться на порушення їхнього права на спокійне проживання через надмірний шум. Дослідження ВООЗ 2011 року підтвердили, що тривалий вплив шуму може спричиняти серцево-судинні захворювання, погіршення пам’яті у дітей, а також негативно впливати на емоційний стан людини

За словами Лубінця, в Україні діють встановлені державні санітарні норми, що регламентують допустимі рівні шуму та механізми захисту громадян у разі їх порушення.

Джерелами шуму можуть бути транспорт, будівництво, розважальні заходи та навіть сусіди. Законодавством україни передбачено допустимі рівні шуму, які встановлені Державними санітарними нормами і правилами допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови.

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Повідомляється, що в приміщеннях житлових будинків допустимий рівень шуму має становити:

Забороняється:

Обмеження щодо тиші не діють під час аварійних робіт, екстреної допомоги, запобігання злочинам та проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування