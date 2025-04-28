Як захистити свої права у разі перевищення рівня шуму - пояснення від Омбудсмана
Київ • УНН
Омбудсман розповів про захист прав у разі надмірного шуму, який шкодить здоров’ю. Дізнайтеся про допустимі рівні шуму, обмеження та способи захисту своїх прав.
Надмірний шум може не лише заважати відпочинку, а й шкодити здоров’ю. Про те, як діяти у разі порушення права на тишу, розповів Омбудсман України Дмитро Лубінець в Telegram, передає УНН.
Останнім часом все більше громадян скаржаться на порушення їхнього права на спокійне проживання через надмірний шум. Дослідження ВООЗ 2011 року підтвердили, що тривалий вплив шуму може спричиняти серцево-судинні захворювання, погіршення пам’яті у дітей, а також негативно впливати на емоційний стан людини
За словами Лубінця, в Україні діють встановлені державні санітарні норми, що регламентують допустимі рівні шуму та механізми захисту громадян у разі їх порушення.
Що робити у випадку перевищення допустимого рівня шуму
Джерела шуму та допустимі норми
Джерелами шуму можуть бути транспорт, будівництво, розважальні заходи та навіть сусіди. Законодавством україни передбачено допустимі рівні шуму, які встановлені Державними санітарними нормами і правилами допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови.
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Повідомляється, що в приміщеннях житлових будинків допустимий рівень шуму має становити:
- вдень (08:00 - 22:00) - 40 дБА (максимально допустимий рівень - 55 дБА);
- вночі (22:00 - 08:00) - 30 дБА (максимально допустимий рівень - 45 дБА).
Законодавчі обмеження щодо рівня шуму
Забороняється:
- з 22:00 до 08:00 - голосно співати, кричати, вмикати звуковідтворювальну апаратуру, використовувати піротехнічні засоби;
- проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом, у будні дні з 21:00 до 08:00, а у вихідні та святкові дні - цілодобово.
Обмеження щодо тиші не діють під час аварійних робіт, екстреної допомоги, запобігання злочинам та проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
Як захистити свої права у разі порушення норм тиші:
- безпосереднє звернення до порушника - здебільшого конструктивний діалог допомагає усунути проблему;
- виклик поліції (102) - відповідно до статті 182 КУПАП, порушення норм тиші передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу;
- звернення до органів місцевого самоврядування - благоустрій населених пунктів включає контроль за дотриманням тиші;
- звернення до державних адміністрацій - місцеві адміністрації здійснюють контроль за дотриманням санітарних норм;
- вимірювання рівня шуму - можна звернутися до обласних центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ, які надають відповідні платні послуги;
- подання позову до суду - відповідно до статей 15, 16 Цку, громадяни можуть звертатися до суду для захисту своїх прав.
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