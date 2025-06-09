Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

Літні канікули - це очікуваний період відпочинку, нових вражень, подорожей, можливість перезавантажитися після навчального року, зміцнити здоров’я, знайти нових друзів, навчитись чогось поза шкільною програмою. Але під час війни значення цього періоду суттєво змінюється. В коментарі УНН психологиня Катерина Кононова розповіла, як спланувати літні канікули для дитини під час війни, які основні виклики організації безпечного відпочинку, варіанти активності для дітей тощо.

Актуальність планування літніх канікул під час війни

Як зазначає психологиня, канікули в умовах війни - це спосіб допомогти дитині адаптуватись до нестабільної реальності. Часто діти стають свідками або навіть учасниками травмуючих подій: вимушеного переселення, втрати близьких, тривалого перебування в укриттях. Навіть якщо дитина не була в епіцентрі бойових дій, постійне напруження через повітряні тривоги, новини та емоційний стан дорослих не проходить безслідно. Тому організовані канікули - це не просто про "розваги", а про відновлення внутрішньої рівноваги та почуття безпеки.

По-друге, літній період дає можливість створити позитивне середовище для розвитку дитини, навіть у складних умовах. Створення чіткої структури дня, включення до неї дозвілля, навчання, творчості та відпочинку сприяє психологічній стабільності. Це також знижує рівень тривожності, адже дитина знає, чого очікувати й що на неї чекає завтра. По-третє, канікули - це шанс для родини побути разом та зміцнити зв’язок. У багатьох сім’ях через війну з’явилося менше можливостей для спільного проведення часу: один із батьків на фронті, інший - постійно працює або долає побутові труднощі. Планування літнього дозвілля - нагода хоча б частково відновити сімейне єднання, побути поруч - каже Кононова.

Вона також наголосила, що, зрештою, турбота про якісні канікули - це турбота про майбутнє дитини. Попри складні обставини, діти залишаються дітьми. Вони мають право на відпочинок, гру, розвиток, дружбу й радість. Саме такі моменти формують у них віру в себе, людей і життя, навіть тоді, коли дорослий світ здається небезпечним.

У Дніпрі відкрили другий в Україні центр Superhumans для допомоги постраждалим від війни

Основні виклики організації безпечного відпочинку

Психологиня зазначає, що планування літніх канікул у мирний час зазвичай зводиться до вибору між табором, поїздкою на море або бабусею в селі. Проте під час війни організація відпочинку ускладнюється багатьма факторами. Безпека, доступність, емоційний стан дітей і дорослих - усе це змушує переглянути звичні підходи та шукати нові рішення.

Небезпека воєнних дій

Найголовніший виклик - це загроза життю та здоров’ю. У багатьох регіонах України тривають обстріли, періодично оголошуються повітряні тривоги, а деякі території залишаються замінованими. Навіть умовно "спокійні" зони не можуть гарантувати повну безпеку. Тому кожен виїзд, прогулянка чи участь у масових заходах вимагає оцінки ризиків.

Психічне здоров’я дітей: експерти розповіли, як помітити тривожні сигнали

Відсутність доступу до звичних місць відпочинку

Багато баз відпочинку, санаторіїв, таборів або пошкоджені, або перепрофільовані, наприклад, під прихистки для переселенців. Навіть подорожі в межах країни ускладнені - через зруйновану інфраструктуру, блокпости, обмеження на пересування.

Фінансові труднощі

Для багатьох родин війна стала фінансовим ударом. Втрата роботи, переїзд, підвищення цін - усе це обмежує можливості для організації платного відпочинку, поїздок. Часто батьки змушені обирати між забезпеченням базових потреб і літніми планами для дітей.

Емоційний стан дітей і дорослих

Діти, які пережили втрати, евакуацію або стресові події, можуть бути не готовими до звичних форм відпочинку. Вони можуть тривожитися, уникати нових людей чи місць, проявляти агресію або замкненість. Водночас батьки, перебуваючи в постійному напруженні, іноді не мають сил організовувати дозвілля. Це створює замкнене коло — і дорослі, і діти потребують підтримки, але не завжди можуть її надати одне одному.

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

Брак інформації або довіри до організаторів

Батьки часто не знають, кому можна довірити дитину, особливо коли йдеться про табори чи колективні заходи. Перевірка документів, ліцензій, умов проживання та наявності укриття вимагає часу, зусиль і знань. У складних умовах війни це не завжди можливо.

Всі ці виклики не є причиною відмовлятися від канікул, але вони вимагають ретельного підходу до планування. Завдання дорослих - не просто забезпечити розваги, а створити максимально безпечний, підтримувальний і адаптований до реалій простір, де дитина зможе відпочити, набратися сил і зберегти своє дитинство - наголошує експертка.

Як обрати надійний сонцезахисний засіб для дітей і дорослих: поради дерматолога

Поради щодо планування канікул

Кононова наводить кілька ключових педагогічних орієнтирів, які допоможуть зробити літні канікули змістовними та корисними.

Зберігайте баланс між свободою і структурою

Канікули не означають повну відсутність режиму. Надто хаотичні або пасивні дні можуть викликати у дитини втому, дратівливість чи навіть тривожність. Водночас важливо уникати надмірного контролю. Оптимально: скласти легкий розклад на день або тиждень, який поєднує в собі:

час для гри й руху;

творчі чи пізнавальні активності;

побутові обов’язки;

вільний час на самостійні ініціативи;

відпочинок і сон.

Прислухайтеся до потреб та інтересів дитини

Навіть маленька дитина може сказати, що їй цікаво. Запитайте: "Що ти хочеш спробувати влітку?", "Чого б тобі хотілося найбільше?". Якщо дитина мовчить або не знає - запропонуйте декілька варіантів. Так ви не лише допоможете обрати активність, а й підтримаєте відчуття впливу на власне життя, що особливо важливо в часи нестабільності.

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Враховуйте вік і емоційний стан дитини

Молодшим дітям важливі гра та рутина, підліткам - спілкування і самовираження. Дитина, яка пережила стрес або втрату, може бути не готовою до гучного табору, але може чудово себе почувати вдома з творчими завданнями або у маленьких групових заняттях. Завжди спостерігайте за реакціями дитини: якщо вона виглядає втомленою чи пригніченою - варто знизити інтенсивність активностей.

Заохочуйте пізнавальну допитливість у невимушеній формі

Навчання влітку не повинне бути продовженням школи. Замість підручників - ігри, експерименти, читання цікавих книжок, створення власних коміксів чи відео, онлайн-заняття за інтересами. Це допомагає зберегти інтелектуальний тонус, але без тиску.

Британія може обмежити час дітей у соцмережах

Формуйте простір для спілкування та соціалізації

Навіть якщо дитина не може фізично відвідувати друзів, організуйте онлайн-зустрічі, спільні ігри, листування. Якщо є змога - залучіть до групових занять у безпечних місцях або запрошуйте однолітків у гості. Соціальні контакти допомагають дітям відчувати себе частиною спільноти й знижують емоційне напруження.

Залучайте дитину до побуту та сімейного життя

Участь у простих домашніх справах - це не покарання, а можливість бути корисним, навчитися новому, відчути себе частиною родини. Разом готувати, складати покупки, поливати рослини, сортувати речі для благодійності - усе це має виховну й терапевтичну цінність.

В Умані спалах кишкової інфекції: захворіли 7 дітей з початкової школи

Варіанти активностей для дітей

За словами психолога, активності - це не лише спосіб зайняти час, а й інструмент відновлення психоемоційного стану, розвитку навичок і збереження дитячого оптимізму.

Домашні активності

Коли немає можливості виїхати за межі дому чи міста, саме домашній простір може стати майданчиком для пригод:

творчість: малювання, ліплення, аплікації, створення колажів, розпис камінців, виготовлення листівок або прикрас;

настільні ігри: класика (лото, шашки, “Монополія”), логічні ігри, ребуси, пазли;

кулінарія разом з дитиною: спільне приготування печива, смузі, простих обідів чи святкових сніданків;

читання або створення власних історій: аудіоказки, спільне читання перед сном, придумування коміксів.

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Активності на свіжому повітрі

Якщо у вашому регіоні відносно спокійно, дуже важливо хоча б кілька разів на тиждень виходити на вулицю. Варіанти для руху:

ігри з м’ячем, скакалкою, фрісбі;

прогулянки з дослідженням природи: збирати листя, шукати цікаві камінці, спостерігати за птахами;

“квест у дворі”: заховані підказки, пошук скарбу, маршрут із завданнями;

спортивні вправи або танці надворі;

малювання на асфальті крейдою.

Соціальні та волонтерські ініціативи

Багато дітей охоче долучаються до добрих справ - і це надзвичайно корисно для формування цінностей та відчуття значущості:

створення малюнків або листів для військових;

допомога батькам у сортуванні речей для волонтерських центрів;

участь у шкільних чи місцевих благодійних ініціативах;

догляд за тваринами, зокрема допомога притулкам (разом із дорослими).

Варіантів активностей багато - головне, щоб вони відповідали віковим особливостям, були безпечними та викликали щире зацікавлення у дитини. Усе, що дарує дитині радість, цікавість і тепло в цей непростий час, має глибокий виховний та терапевтичний ефект - наголошує Кононова.

Всього 5 хвилин реклами шкідливої їжі збільшують споживання калорій дітьми - дослідження

Як обрати безпечне місце для відпочинку

Під час війни на перший план виходить питання безпеки, саме тому планування відпочинку має починатися з тверезої оцінки ризиків, доступних варіантів і потреб дитини. Перед тим як обрати місце, важливо перевірити: поточну оперативну обстановку (офіційні повідомлення ЗСУ, ДСНС, місцевої влади), частоту та характер тривог, наявність укриттів, віддаленість від зони бойових дій. У межах України відносно спокійними залишаються західні області, де частіше організовують табори, оздоровчі програми чи сімейний відпочинок. Якщо є можливість - розгляньте короткостроковий виїзд за кордон. Якщо плануєте відправити дитину до літнього табору важливо перевірити реєстрацію установи, відгуки батьків, наявність ліцензії, уточнити план дій у разі тривоги, наявність бомбосховища, дізнатись про кількість дітей, режим дня, харчування та медичний супровід, зв’язатися з організаторами особисто - зазначає Кононова.

Виїзд чоловіків за кордон у відпустку: як заброньовані працівники можуть поїхати з України - роз’яснили у Мін’юсті

Роль психологічної підтримки під час відпочинку

У час війни відпочинок для дітей - це не лише про зміну обстановки чи нові враження, а насамперед про відновлення внутрішнього ресурсу. Стрес, тривожність, невизначеність, втрати чи розлука з близькими - усе це залишає глибокий слід на психіці дитини. Саме тому психологічна підтримка під час літніх канікул має надзвичайно важливе значення. Дитяча психіка дуже гнучка, але водночас вразлива. Навіть якщо дитина виглядає спокійною, вона може переживати накопичену тривожність, страхи, пов’язані з сиренами, новинами, віддаленням від рідних, почуття провини або безпорадності, втрату відчуття контролю над подіями. Психологічна підтримка під час літніх канікул включає стабільний розпорядок дня, що дає відчуття передбачуваності та спокою, ігри, що знімають напругу (сюжетні ігри, рольові сценки, театралізація), творчість як спосіб самовираження (малювання, музика, танці, аплікації). Важливим також є емоційна відкритість дорослих, коли батьки спокійно говорять про почуття, це вчить і дитину проживати свої емоції, обійми, увага, теплі слова, спільний час - це основа внутрішнього заспокоєння - додає психологиня.

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Вона наголошує, що у деяких випадках варто не зволікати й звертатися до дитячого психолога, зокрема якщо:

дитина почала часто плакати, замикається в собі;

порушено сон, апетит, з’явились повторювані страхи;

є підвищена агресивність або, навпаки, байдужість до всього;

дитина згадує про травматичні події або часто грає в “війну”, втрату, смерть.

Канікули - це час, коли діти мають відчути, що життя продовжується, попри війну. І саме психологічна підтримка робить цей відпочинок не просто приємним, а справді цілющим. Коли дитина відчуває себе в безпеці - поряд з уважними, теплими дорослими - вона здатна знову сміятися, вчитись, мріяти і жити повноцінно - зазначає Кононова.

Підсумки та рекомендації для батьків

Організація літніх канікул у воєнний час - це виклик, який вимагає від батьків гнучкості, уважності й великої любові. Та навіть у складних обставинах канікули можуть стати для дитини часом тепла, радості та відновлення. Головне - обирати не "ідеальний" формат, а той, що справді відповідає потребам вашої дитини та поточній реальності - дає рекомендацію психологиня.

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки

Ключові висновки:

безпека - завжди на першому місці. Усе планування канікул має починатися з оцінки фізичної безпеки місця та умов перебування;

дітям потрібна структура і сенс. Навіть у відпочинку має бути передбачуваність, чергування активності й спокою, простір для розвитку;

емоційне благополуччя не менш важливе, ніж фізичне. Теплий контакт із дорослими, підтримка й розуміння знижують тривожність і дають сили;

кожна дитина - індивідуальність. Комусь підійде активний табір, а комусь - тихе літо вдома з мамою. Потреби дитини мають бути пріоритетом.

Практичні поради для батьків:

слухайте свою дитину. Запитуйте, чого їй хочеться, чого вона боїться, що її радує. Відштовхуйтесь не лише від планів, а й від її емоційного стану;

плануйте гнучко. Умови можуть змінюватись, тому майте альтернативні варіанти: "план А", "план Б", "домашній день", "день на природі", тощо;

будьте разом. Навіть кілька годин спільного дозвілля можуть зробити день особливим. Розмовляйте, грайте, обіймайтесь, смійтеся разом;

навчайте спокійно, через приклад. Дитина переймає ставлення дорослих до життя, труднощів, стресу. Якщо ви демонструєте турботу, впевненість і вміння адаптуватись - вона вчитиметься того ж;

не намагайтесь компенсувати війну "ідеальним літом". Краще просто зробити це літо справжнім - з реальними емоціями, живими моментами та щирістю.

Пам’ятайте: дитинство - не поставиться "на паузу" через війну, але може бути збережене й підтримане завдяки турботі дорослих. Літні канікули - це можливість показати дитині, що попри все у світі залишаються місце для гри, світла, надії й любові. Саме це й є найціннішим внеском у її майбутнє - резюмувала психологиня.

В Україні у квітні–травні 8 людей постраждали через укуси змій, зокрема, троє дітей