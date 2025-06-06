В Умані спалах кишкової інфекції: захворіли 7 дітей з початкової школи
Київ • УНН
В Умані зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок чого госпіталізовано 7 дітей віком від 4 до 7 років з Уманської початкової школи №1. Фахівці з'ясовують причини спалаху.
В Умані на Черкащині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, захворіли 7 дітей, повідомили у Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у п'ятницю, пише УНН.
У місті Умань зареєстровано випадок групового захворювання на гостру кишкову інфекцію. Станом на 5 червня до лікарні шпиталізовано 7 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції. Усі захворілі - діти віком від 4 до 7 років, учні та вихованці Уманської початкової школи №1
Зазначається, що наразі шпиталізовані отримують необхідну медичну допомогу.
Фахівці центру, як повідомляється, організували проведення епідрозслідування з комплексом відповідних лабораторних досліджень, з’ясовують причини та умови виникнення спалаху. В осередку групового захворювання проведено заключну дезінфекцію, здійснюються інші необхідні санітарно-протиепідемічні заходи.
Довідково
Гострі кишкові інфекції (ГКІ) - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються в теплу пору та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.
Як не захворіти на ГКІ
- завжди мийте руки перед вживанням та приготуванням їжі, після
перебування у місцях масового скупчення людей, після відвідування
туалету;
- не торкайтесь обличчя невимитими руками;
- ретельно мийте чистою водою овочі та фрукти перед вживанням;
- не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
- не нехтуйте часом термічної обробки продуктів із м’яса та риби тощо;
- вживайте воду гарантованої якості.
За перших ознак захворювання радять одразу звертатися до лікаря.
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