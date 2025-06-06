В Умані спалах кишкової інфекції: захворіли 7 дітей з початкової школи

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 13104 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

07:09 • 29257 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 74349 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 128515 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 97098 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 90866 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 87750 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 65256 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 92153 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 65327 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
5.6м/с
45%
750мм
Популярнi новини

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

6 червня, 01:00 • 49298 перегляди

В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)

6 червня, 01:38 • 22689 перегляди

У Києві 16 постраждалих внаслідок нічної атаки рф

6 червня, 02:52 • 57326 перегляди

Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря

6 червня, 03:23 • 32259 перегляди

На Київщині через ворожий удар пошкоджено колії: деякі поїзди змінять маршрут

6 червня, 03:29 • 25340 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 82484 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 168907 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 176454 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 233947 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 274544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Зеленський Володимир Олександрович

Фрідріх Мерц

Умєров Рустем Енверович

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Білий дім

Туреччина

Сполучені Штати Америки

Китайська Народна Республіка

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 2116 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 116426 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 81075 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 124215 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 348685 перегляди
Актуальне

Ґардіан

Шахед-136

Facebook

МіГ-29

Т-72

В Умані спалах кишкової інфекції: захворіли 7 дітей з початкової школи

Київ • УНН

 • 806 перегляди

В Умані зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції, внаслідок чого госпіталізовано 7 дітей віком від 4 до 7 років з Уманської початкової школи №1. Фахівці з'ясовують причини спалаху.

В Умані спалах кишкової інфекції: захворіли 7 дітей з початкової школи

В Умані на Черкащині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, захворіли 7 дітей, повідомили у Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у п'ятницю, пише УНН.

У місті Умань зареєстровано випадок групового захворювання на гостру кишкову інфекцію. Станом на 5 червня до лікарні шпиталізовано 7 осіб з ознаками гострої кишкової інфекції. Усі захворілі - діти віком від 4 до 7 років, учні та вихованці Уманської початкової школи №1

- повідомили у центрі.

Зазначається, що наразі шпиталізовані отримують необхідну медичну допомогу.

Фахівці центру, як повідомляється, організували проведення епідрозслідування з комплексом відповідних лабораторних досліджень, з’ясовують причини та умови виникнення спалаху. В осередку групового захворювання проведено заключну дезінфекцію, здійснюються інші необхідні санітарно-протиепідемічні заходи.

Довідково

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) - одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які активізуються в теплу пору та можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Найчастіше збудники кишкових інфекцій містяться у сирій їжі тваринного походження (м’ясо, яйця, непастеризоване молоко, морепродукти), немитих фруктах та овочах.

Як не захворіти на ГКІ

  • завжди мийте руки перед вживанням та приготуванням їжі, після перебування у місцях масового скупчення людей, після відвідування туалету;
    • не торкайтесь обличчя невимитими руками;
      • ретельно мийте чистою водою овочі та фрукти перед вживанням;
        • не споживайте продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
          • не нехтуйте часом термічної обробки продуктів із м’яса та риби тощо;
            • вживайте воду гарантованої якості.

              За перших ознак захворювання радять одразу звертатися до лікаря.

              Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків19.05.25, 12:06 • 131610 переглядiв

              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

              СуспільствоЗдоров'яКримінал та НП
              Черкаська область
              Умань
              Brent Oil
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              S&P 500
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Tesla
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gold
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              ,
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              Gas TTF
              $
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              .
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9
              0
              0
              1
              2
              3
              4
              5
              6
              7
              8
              9