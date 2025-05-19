Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків
Київ • УНН
У Києві зафіксовано спалах гепатиту А, вже 72 випадки. Фахівці проводять епідрозслідування та вживають протиепідемічні заходи для запобігання поширенню.
У Києві вже зареєстровано 72 випадки гепатиту А, з них 33 у дітей. Епідрозслідування продовжується. Про це повідомив журналісту УНН керівник ДУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Сергій Чумак.
Сьогодні на ранок зареєстровано 72 випадків Гепатиту А, із них 33 у дітей. Епідрозслідування продовжується
Доповнення
У Солом’янському районі Києва зафіксовано спалах гепатиту А. Фахівці ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" розпочали епідеміологічне розслідування для встановлення причин і обставин виникнення спалаху, а також вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів з метою недопущення подальшого поширення захворювання серед населення міста.
У Столичному міському центрі контролю та профілактики хвороб зазначають, що гепатит А передається:
- через вживання забрудненої їжі або води, що можуть містити фекальні домішки інфікованих осіб;
- при недотриманні правил особистої гігієни;
- у побуті - коли інфікована людина готує їжу для інших членів сім’ї;
- під час деяких видів сексуальних контактів.
Основні симптоми гепатиту А:
· підвищена температура тіла;
· загальна слабкість;
· втрата апетиту;
· діарея, блювота;
· дискомфорт або біль у животі;
· потемніння сечі;
· пожовтіння шкіри та білків очей.
В Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин.