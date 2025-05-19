Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев
Киев • УНН
В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А, уже 72 случая. Специалисты проводят эпидрасследование и принимают противоэпидемические меры для предотвращения распространения.
В Киеве уже зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Эпидросследование продолжается. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак.
Сегодня утром зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Эпидросследование продолжается
Дополнение
В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.
В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:
- через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;
- при несоблюдении правил личной гигиены;
- в быту - когда инфицированный человек готовит еду для других членов семьи;
- во время некоторых видов сексуальных контактов.
Основные симптомы гепатита А:
· повышенная температура тела;
· общая слабость;
· потеря аппетита;
· диарея, рвота;
· дискомфорт или боль в животе;
· потемнение мочи;
· пожелтение кожи и белков глаз.
В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам.