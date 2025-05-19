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Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев
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Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

Киев • УНН

 • 4268 просмотра

В Киеве зафиксирована вспышка гепатита А, уже 72 случая. Специалисты проводят эпидрасследование и принимают противоэпидемические меры для предотвращения распространения.

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

В Киеве уже зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Эпидросследование продолжается. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак.

Сегодня утром зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Эпидросследование продолжается

- сообщил Чумак.

Дополнение

В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

  • через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;
    • при несоблюдении правил личной гигиены;
      • в быту - когда инфицированный человек готовит еду для других членов семьи;
        • во время некоторых видов сексуальных контактов.

          Основные симптомы гепатита А:

          · повышенная температура тела;

          · общая слабость;

          · потеря аппетита;

          · диарея, рвота;

          · дискомфорт или боль в животе;

          · потемнение мочи;

          · пожелтение кожи и белков глаз.

          В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам.

          Анна Мурашко

          Анна Мурашко

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