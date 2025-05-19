Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

В Киеве уже зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Эпидросследование продолжается. Об этом сообщил журналисту УНН руководитель ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Сергей Чумак.

Сегодня утром зарегистрировано 72 случая гепатита А, из них 33 у детей. Эпидросследование продолжается - сообщил Чумак.

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В Соломенском районе Киева зафиксирована вспышка гепатита А. Специалисты ГУ "Киевский городской ЦКПХ Минздрава Украины" начали эпидемиологическое расследование для установления причин и обстоятельств возникновения вспышки, а также принимают все необходимые противоэпидемические меры с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания среди населения города.

В Столичном городском центре контроля и профилактики болезней отмечают, что гепатит А передается:

через употребление загрязненной пищи или воды, которые могут содержать фекальные примеси инфицированных лиц;

при несоблюдении правил личной гигиены;

в быту - когда инфицированный человек готовит еду для других членов семьи;

во время некоторых видов сексуальных контактов.

Основные симптомы гепатита А:

· повышенная температура тела;

· общая слабость;

· потеря аппетита;

· диарея, рвота;

· дискомфорт или боль в животе;

· потемнение мочи;

· пожелтение кожи и белков глаз.

В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам.