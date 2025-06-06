В Умани вспышка кишечной инфекции: заболели 7 детей из начальной школы
Киев • УНН
В Умани зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего госпитализированы 7 детей в возрасте от 4 до 7 лет из Уманской начальной школы №1. Специалисты выясняют причины вспышки.
В Умани Черкасской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, заболели 7 детей, сообщили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней в пятницу, пишет УНН.
В городе Умань зарегистрирован случай группового заболевания острой кишечной инфекцией. По состоянию на 5 июня в больницу госпитализированы 7 человек с признаками острой кишечной инфекции. Все заболевшие - дети в возрасте от 4 до 7 лет, учащиеся и воспитанники Уманской начальной школы №1
Отмечается, что сейчас госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.
Специалисты центра, как сообщается, организовали проведение эпидрасследования с комплексом соответствующих лабораторных исследований, выясняют причины и условия возникновения вспышки. В очаге группового заболевания проведена заключительная дезинфекция, осуществляются другие необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Справочно
Острые кишечные инфекции (ОКИ) - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые активизируются в теплое время и могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.
Как не заболеть ОКИ
- всегда мойте руки перед употреблением и приготовлением пищи, после
пребывания в местах массового скопления людей, после посещения
туалета;
- не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
- тщательно мойте чистой водой овощи и фрукты перед употреблением;
- не употребляйте продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
- не пренебрегайте временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное;
- употребляйте воду гарантированного качества.
При первых признаках заболевания советуют сразу обращаться к врачу.
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