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В Умани вспышка кишечной инфекции: заболели 7 детей из начальной школы

Киев • УНН

 • 544 просмотра

В Умани зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате чего госпитализированы 7 детей в возрасте от 4 до 7 лет из Уманской начальной школы №1. Специалисты выясняют причины вспышки.

В Умани вспышка кишечной инфекции: заболели 7 детей из начальной школы

В Умани Черкасской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, заболели 7 детей, сообщили в Черкасском областном центре контроля и профилактики болезней в пятницу, пишет УНН.

В городе Умань зарегистрирован случай группового заболевания острой кишечной инфекцией. По состоянию на 5 июня в больницу госпитализированы 7 человек с признаками острой кишечной инфекции. Все заболевшие - дети в возрасте от 4 до 7 лет, учащиеся и воспитанники Уманской начальной школы №1

- сообщили в центре.

Отмечается, что сейчас госпитализированные получают необходимую медицинскую помощь.

Специалисты центра, как сообщается, организовали проведение эпидрасследования с комплексом соответствующих лабораторных исследований, выясняют причины и условия возникновения вспышки. В очаге группового заболевания проведена заключительная дезинфекция, осуществляются другие необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Справочно

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - одни из самых распространенных инфекционных заболеваний, которые активизируются в теплое время и могут привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Чаще всего возбудители кишечных инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Как не заболеть ОКИ

  • всегда мойте руки перед употреблением и приготовлением пищи, после пребывания в местах массового скопления людей, после посещения туалета;
    • не прикасайтесь к лицу немытыми руками;
      • тщательно мойте чистой водой овощи и фрукты перед употреблением;
        • не употребляйте продукты, которые хранились с нарушением условий хранения;
          • не пренебрегайте временем термической обработки продуктов из мяса и рыбы и тому подобное;
            • употребляйте воду гарантированного качества.

              При первых признаках заболевания советуют сразу обращаться к врачу.

              Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев19.05.25, 12:06 • 131610 просмотров

              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

              ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
              Черкасская область
              Умань
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