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Всього 5 хвилин реклами шкідливої їжі збільшують споживання калорій дітьми - дослідження

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Діти споживають на 130 калорій більше після перегляду реклами шкідливої їжі, що еквівалентно двом скибочкам хліба. Дослідження охопило 240 дітей віком від 7 до 15 років.

Всього 5 хвилин реклами шкідливої їжі збільшують споживання калорій дітьми - дослідження

Діти споживають значно більше калорій за день після перегляду лише п’яти хвилин реклами шкідливої ​​їжі. Про це свідчать результати дослідження, яке буде представлено на Європейському конгресі з ожиріння в Малазі (Іспанія), повідомляє УНН із посиланням на The Guardian,

Деталі

Дослідження, зокрема, показало, що діти, які бачили або чули рекламу продуктів з високим вмістом насичених жирів, цукру та солі, споживали в середньому 130 додаткових калорій, що еквівалентно двом скибочкам хліба.

Їм запропонували закуски, такі як виноград чи шоколадні "ґудзики", а пізніше обід із різноманітними солоними, солодкими та поживними стравами. Автори підрахували, що після реклами діти спожили на 58 калорій більше під час перекусів і з’їли на 73 калорії більше на обід, ніж після перегляду "нехарчової" реклами

- йдеться у статті.

Дослідження також показало, що вплив на споживання калорій був однаковим незалежно від того, чи це була реклама конкретних продуктів харчування чи загальна реклама брендів швидкого харчування. При цьому на дітей не впливав тип реклами, як-от відео зі звуком, публікації в соціальних мережах, реклама в подкасті, а також плакати чи рекламні щити.

Діти не просто їдять більше одразу після реклами їжі, вони фактично їдять більше під час обіду, через пару годин після того, як вони побачили рекламу

- розповіла провідний автор дослідження, професор харчового маркетингу та дитячого здоров’я в Університеті Ліверпуля Емма Бойленд.

Вона підкреслила, що їжа, яку давали дітям, не була тією самою їжею, що демонструвалася в рекламі, і була представлена ​​без інформації про бренд.

"Тож справа не в тому, що їх змушували отримати певну їжу чи спожити фаст-фуд, це було просто спонукання споживати те, що було доступно", - уточнили Бойленд.

Довідково

У дослідженні взяли участь 240 дітей віком від 7 до 15 років зі шкіл у Мерсісайді. У двох окремих випадках їм показали або відтворили п’ять хвилин реклами шкідливої ​​їжі, а потім рекламу нехарчової продукції.

Нагадаємо

У березні Міністерство сільського господарства США припинило дві програми, які допомагали школам та продовольчим банкам купувати їжу у місцевих фермерів. Скорочення витрат є частиною політики уряду.

Як зменшити споживання обробленої їжі: 10 простих порад для здорового раціону14.02.25, 08:32 • 235174 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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