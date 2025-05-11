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Всего 5 минут рекламы вредной пищи увеличивают потребление калорий детьми - исследование

Киев • УНН

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Дети потребляют на 130 калорий больше после просмотра рекламы вредной пищи, что эквивалентно двум ломтикам хлеба. Исследование охватило 240 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Всего 5 минут рекламы вредной пищи увеличивают потребление калорий детьми - исследование

Дети потребляют значительно больше калорий в день после просмотра всего пяти минут рекламы вредной пищи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое будет представлено на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания), сообщает УНН со ссылкой на The Guardian,

Детали

Исследование, в частности, показало, что дети, которые видели или слышали рекламу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, потребляли в среднем 130 дополнительных калорий, что эквивалентно двум ломтикам хлеба.

Им предложили закуски, такие как виноград или шоколадные "пуговицы", а позже обед с разнообразными солеными, сладкими и питательными блюдами. Авторы подсчитали, что после рекламы дети потребили на 58 калорий больше во время перекусов и съели на 73 калории больше на обед, чем после просмотра "непищевой" рекламы

- говорится в статье.

Исследование также показало, что влияние на потребление калорий было одинаковым независимо от того, была ли это реклама конкретных продуктов питания или общая реклама брендов быстрого питания. При этом на детей не влиял тип рекламы, как, например, видео со звуком, публикации в социальных сетях, реклама в подкасте, а также плакаты или рекламные щиты.

Дети не просто едят больше сразу после рекламы еды, они фактически едят больше во время обеда, через пару часов после того, как они увидели рекламу

- рассказала ведущий автор исследования, профессор пищевого маркетинга и детского здоровья в Университете Ливерпуля Эмма Бойленд.

Она подчеркнула, что еда, которую давали детям, не была той же едой, что демонстрировалась в рекламе, и была представлена ​​без информации о бренде.

"Поэтому дело не в том, что их заставляли получить определенную еду или потребить фаст-фуд, это было просто побуждение потреблять то, что было доступно", - уточнили Бойленд.

Справка

В исследовании приняли участие 240 детей в возрасте от 7 до 15 лет из школ в Мерсисайде. В двух отдельных случаях им показали или воспроизвели пять минут рекламы вредной пищи, а затем рекламу непищевой продукции.

Напомним

В марте Министерство сельского хозяйства США прекратило две программы, которые помогали школам и продовольственным банкам покупать еду у местных фермеров. Сокращение расходов является частью политики правительства.

Как уменьшить потребление обработанной пищи: 10 простых советов для здорового рациона14.02.25, 08:32 • 235174 просмотра

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