США скоротили фінансування програм, які забезпечували харчуванням шкіл

Міністерство сільського господарства США (USDA) зупиняє дві програми, які під час COVID-19 допомагали школам та продовольчим банкам купувати їжу у місцевих фермерів. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Як зазначає видання, це означає, що близько одного мільярда доларів більше не виділятимуть на допомогу школам та продовольчим банкам. Припинення цих програм - це частина політики уряду щодо скорочення витрат, які започаткувала адміністрація Трампа та Департаменту ефективності уряду.

Офіційно USDA пояснює це тим, що пандемія закінчилася і вони хочуть зосередитися на довгострокових рішеннях. Водночас вони ще виділили понад 500 мільйонів доларів із раніше запланованих грошей на ці програми.

Асоціація шкільного харчування засудила скорочення, зазначивши, що близько 660 мільйонів доларів для шкіл будуть втрачені. Шкільні округи вже стикаються з постійно високими витратами на продукти, працюючу силу та обладнання, відповідно до групи.

Програма місцевих продуктів для шкіл дозволила постійно недофінансованим програмам шкільного харчування закуповувати свіжі місцеві продукти для обідів учнів - від місцевих овочів, свіжої риби чи м'яса з сусідніх ранчо до сиру, йогурту та молока від місцевих молочарів. Крім того, що ми втрачаємо переваги для наших дітей, ця втрата коштів є великим ударом по місцевих фермерах і ранчо та шкідлива для програм шкільного харчування, які намагаються впоратися з підвищенням витрат на продукти та працюючу силу - сказала президент асоціації Шеннон Глів.

Закриття двох програм відбувається на фоні спроб адміністрації Трампа та Міністерства ефективності уряду зменшити федеральний уряд.

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