США сократили финансирование программ, которые обеспечивали питанием школ

Министерство сельского хозяйства США (USDA) останавливает две программы, которые во время COVID-19 помогали школам и продовольственным банкам покупать еду у местных фермеров. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, это означает, что около одного миллиарда долларов больше не будут выделять на помощь школам и продовольственным банкам. Прекращение этих программ - это часть политики правительства по сокращению расходов, которые начала администрация Трампа и Департамент эффективности правительства.

Официально USDA объясняет это тем, что пандемия закончилась и они хотят сосредоточиться на долгосрочных решениях. В то же время они еще выделили более 500 миллионов долларов из ранее запланированных денег на эти программы.

Ассоциация школьного питания осудила сокращение, отметив, что около 660 миллионов долларов для школ будут потеряны. Школьные округа уже сталкиваются с постоянно высокими затратами на продукты, рабочую силу и оборудование, согласно группе.

Программа местных продуктов для школ позволила постоянно недофинансированным программам школьного питания закупать свежие местные продукты для обедов учеников - от местных овощей, свежей рыбы или мяса с соседних ранчо до сыра, йогурта и молока от местных молочников. Кроме того, что мы теряем преимущества для наших детей, эта потеря средств является большим ударом по местным фермерам и ранчо и вредна для программ школьного питания, которые пытаются справиться с повышением расходов на продукты и рабочую силу