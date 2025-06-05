В Україні у квітні–травні 8 людей постраждали через укуси змій, зокрема, троє дітей

В Україні за 2 місяці поточного сезону зареєстровано 8 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 23 випадки менше, ніж за аналогічний період торік. Серед постраждалих - троє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.

Напади змій зафіксовано в таких областях:

У ЦГЗ нагадали, що під час планування поїздки до місцевості, де потенційно можуть бути змії (заболочені місця, зарослі береги озер і ставків, гори, степи тощо), важливо одягати штани з цупкої тканини та заправляти їх у високі черевики.

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Перед тим, як сісти на колоду, траву, камінь чи хмиз, постукайте по ній палицею. Це допоможе налякати змію та відігнати її зі сховку. Якщо побачили змію — не робіть різких рухів і спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе. Навіть якщо ви боїтеся змій, не вбивайте їх - вони відіграють важливу роль в екосистемі, оскільки контролюють популяцію гризунів