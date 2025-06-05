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В Україні у квітні–травні 8 людей постраждали через укуси змій, зокрема, троє дітей

Київ • УНН

 • 692 перегляди

За квітень-травень в Україні зареєстровано 8 випадків, що на 23 менше, ніж торік. Найбільше у Житомирській та Львівській областях. Медики закликають бути обережними.

В Україні у квітні–травні 8 людей постраждали через укуси змій, зокрема, троє дітей

В Україні за 2 місяці поточного сезону зареєстровано 8 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 23 випадки менше, ніж за аналогічний період торік. Серед постраждалих - троє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.

Деталі

Напади змій зафіксовано в таких областях:

  • Житомирська — 4 випадки;
    • Львівська — 3 випадки;
      • Закарпатська — 1 випадок.

        У ЦГЗ нагадали, що під час планування поїздки до місцевості, де потенційно можуть бути змії (заболочені місця, зарослі береги озер і ставків, гори, степи тощо), важливо одягати штани з цупкої тканини та заправляти їх у високі черевики.

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        Перед тим, як сісти на колоду, траву, камінь чи хмиз, постукайте по ній палицею. Це допоможе налякати змію та відігнати її зі сховку. Якщо побачили змію — не робіть різких рухів і спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе. Навіть якщо ви боїтеся змій, не вбивайте їх - вони відіграють важливу роль в екосистемі, оскільки контролюють популяцію гризунів

        - радять медики.

        В Україні почався сезон активності змій: МОЗ попереджає про небезпеку03.05.25, 23:20 • 5851 перегляд

        Нагадаємо

        На території України протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою, що на 60 звернень менше, ніж 2022 року. На статистику, як пояснили у ЦГЗ, вплинула війна.

        Лілія Набока

        Лілія Набока

        СуспільствоЗдоров'я
        Львівська область
        Житомирська область
        Закарпатська область
        Україна
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