В Україні у квітні–травні 8 людей постраждали через укуси змій, зокрема, троє дітей
Київ • УНН
За квітень-травень в Україні зареєстровано 8 випадків, що на 23 менше, ніж торік. Найбільше у Житомирській та Львівській областях. Медики закликають бути обережними.
В Україні за 2 місяці поточного сезону зареєстровано 8 звернень по медичну допомогу через укуси змій. Це на 23 випадки менше, ніж за аналогічний період торік. Серед постраждалих - троє дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.
Деталі
Напади змій зафіксовано в таких областях:
- Житомирська — 4 випадки;
- Львівська — 3 випадки;
- Закарпатська — 1 випадок.
У ЦГЗ нагадали, що під час планування поїздки до місцевості, де потенційно можуть бути змії (заболочені місця, зарослі береги озер і ставків, гори, степи тощо), важливо одягати штани з цупкої тканини та заправляти їх у високі черевики.
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Перед тим, як сісти на колоду, траву, камінь чи хмиз, постукайте по ній палицею. Це допоможе налякати змію та відігнати її зі сховку. Якщо побачили змію — не робіть різких рухів і спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе. Навіть якщо ви боїтеся змій, не вбивайте їх - вони відіграють важливу роль в екосистемі, оскільки контролюють популяцію гризунів
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Нагадаємо
На території України протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою, що на 60 звернень менше, ніж 2022 року. На статистику, як пояснили у ЦГЗ, вплинула війна.