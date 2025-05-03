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В Україні почався сезон активності змій: МОЗ попереджає про небезпеку

Київ • УНН

 • 658 перегляди

МОЗ України попереджає про сезон активності змій. В Україні мешкають три види отруйних змій: гадюка звичайна, степова та Нікольського, зустріч з якими потребує обережності.

В Україні почався сезон активності змій: МОЗ попереджає про небезпеку

В Україні розпочався сезон активності змій. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України закликає громадян бути обережними, адже в країні мешкають три види отруйних плазунів, що можуть становити небезпеку для здоров’я. Про це інформує УНН із посиланням на МОЗ у Telegram.

Розпочався сезон активності плазунів

- попереджає відомство.

Проте, зазначають у МОЗ, більшість змій не є агресивними та намагаються уникати зустрічей з людьми. Змії можуть проявити агресію тільки у разі самозахисту.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні мешкає три види отруйних змій:

Гадюка звичайна – найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.

Гадюка степова — рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.

Гадюка Нікольського — темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.

"Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії", - йдеться у дописі МОЗ.

У відомстві закликали громадян бути уважними під час перебування на природі та в лісових або степових зонах, де можуть зустрічатися ці плазуни.

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