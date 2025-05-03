В Україні почався сезон активності змій: МОЗ попереджає про небезпеку
Київ • УНН
МОЗ України попереджає про сезон активності змій. В Україні мешкають три види отруйних змій: гадюка звичайна, степова та Нікольського, зустріч з якими потребує обережності.
В Україні розпочався сезон активності змій. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України закликає громадян бути обережними, адже в країні мешкають три види отруйних плазунів, що можуть становити небезпеку для здоров’я. Про це інформує УНН із посиланням на МОЗ у Telegram.
Розпочався сезон активності плазунів
Проте, зазначають у МОЗ, більшість змій не є агресивними та намагаються уникати зустрічей з людьми. Змії можуть проявити агресію тільки у разі самозахисту.
За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні мешкає три види отруйних змій:
Гадюка звичайна – найпоширеніша, зустрічається в Поліссі, Карпатах, подекуди в лісостеповій зоні. Має характерну зигзагоподібну смугу на спині.
Гадюка степова — рідкісна, занесена до Червоної книги України. Мешкає переважно у степовій зоні, зокрема в заповідниках півдня України. Також має зигзагоподібну смугу.
Гадюка Нікольського — темна, майже чорна змія, теж занесена до Червоної книги. Живе на північному сході України у лісостепу.
"Отрута цих змій зазвичай не становить загрози життю, але варто негайно звернутися по медичну допомогу, якщо укусу зазнала дитина чи людина, схильна до алергії", - йдеться у дописі МОЗ.
У відомстві закликали громадян бути уважними під час перебування на природі та в лісових або степових зонах, де можуть зустрічатися ці плазуни.
Нагадаємо
З потеплінням почастішали випадки звернень до медиків через укуси кліщів у дітей. Лікарі закликають звертатися за допомогою, аби уникнути хвороби Лайма та енцефаліту.
Мікропластик залишається у питній воді, попри розвиток очисних технологій - вчені02.05.25, 06:33 • 3176 переглядiв