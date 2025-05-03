В Украине начался сезон активности змей: Минздрав предупреждает об опасности

В Украине начался сезон активности змей. Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины призывает граждан быть осторожными, ведь в стране обитают три вида ядовитых пресмыкающихся, которые могут представлять опасность для здоровья. Об этом информирует УНН со ссылкой на МОЗ в Telegram.

Начался сезон активности пресмыкающихся - предупреждает ведомство.

Однако, отмечают в Минздраве, большинство змей не являются агрессивными и стараются избегать встреч с людьми. Змеи могут проявить агрессию только в случае самозащиты.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине обитает три вида ядовитых змей:

Гадюка обыкновенная – самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, кое-где в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка степная — редкая, занесена в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

Гадюка Никольского — темная, почти черная змея, тоже занесена в Красную книгу. Живет на северо-востоке Украины в лесостепи.

"Яд этих змей обычно не представляет угрозы жизни, но следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если укусу подвергся ребенок или человек, склонный к аллергии", - говорится в заметке Минздрава.

В ведомстве призвали граждан быть внимательными во время пребывания на природе и в лесных или степных зонах, где могут встречаться эти пресмыкающиеся.

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