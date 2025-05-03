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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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В Украине начался сезон активности змей: Минздрав предупреждает об опасности

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Минздрав Украины предупреждает о сезоне активности змей. В Украине обитают три вида ядовитых змей: гадюка обыкновенная, степная и Никольского, встреча с которыми требует осторожности.

В Украине начался сезон активности змей: Минздрав предупреждает об опасности

В Украине начался сезон активности змей. Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины призывает граждан быть осторожными, ведь в стране обитают три вида ядовитых пресмыкающихся, которые могут представлять опасность для здоровья. Об этом информирует УНН со ссылкой на МОЗ в Telegram.

Начался сезон активности пресмыкающихся

- предупреждает ведомство.

Однако, отмечают в Минздраве, большинство змей не являются агрессивными и стараются избегать встреч с людьми. Змеи могут проявить агрессию только в случае самозащиты.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине обитает три вида ядовитых змей:

Гадюка обыкновенная – самая распространенная, встречается в Полесье, Карпатах, кое-где в лесостепной зоне. Имеет характерную зигзагообразную полосу на спине.

Гадюка степная — редкая, занесена в Красную книгу Украины. Обитает преимущественно в степной зоне, в частности в заповедниках юга Украины. Также имеет зигзагообразную полосу.

Гадюка Никольского — темная, почти черная змея, тоже занесена в Красную книгу. Живет на северо-востоке Украины в лесостепи.

"Яд этих змей обычно не представляет угрозы жизни, но следует немедленно обратиться за медицинской помощью, если укусу подвергся ребенок или человек, склонный к аллергии", - говорится в заметке Минздрава.

В ведомстве призвали граждан быть внимательными во время пребывания на природе и в лесных или степных зонах, где могут встречаться эти пресмыкающиеся.

Напомним

С потеплением участились случаи обращений к медикам из-за укусов клещей у детей. Врачи призывают обращаться за помощью, чтобы избежать болезни Лайма и энцефалита.

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