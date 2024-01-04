На статистику вплинула війна: у 2023 році кількість випадків укусів змій в Україні зменшилася до 208

На території України протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою, що на 60 звернень менше, ніж 2022 року, повідомляє УНН з посиланням на дані Центру громадського здоров'я.

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Як повідомляється, війна вплинула на статистику. Через військові дії на теренах України, через обстріли території України, окупацію та мінування деяких територій зменшилася реєстрація випадків, також частково не фіксувались випадки на території окупованих областей України, особливо Херсонській і Запорізькій областей, де у 2018 році було зареєстровано 38 випадків у Херсонській і 20 випадків у Запорізькій областях, у 2019 – відповідно 22 і 26, у 2020 – відповідно 24 і 16, у 2021 – відповідно 34 і 28.

Серед постраждалих у 2023 році - 46 дітей до 17 років.

Найбільша кількість звернень зареєстрована у наступних областях:

Дніпропетровській – 28 випадків;

Закарпатській – 21 випадок;

Чернігівській – 20 випадків;

Житомирській – 18 випадків;

Рівненській – 18 випадків;

Івано-Франківській – 17 випадків;

Київській – 17 випадків;

Львівській – 17 випадків;

Полтавській – 12 випадків.

До 10 звернень у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Харківській Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та у м. Києві.

У Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Одеській та Черкаській областях не зафіксовано жодного випадку звернення по медичну допомогу, пов’язаного з ураженням зміїною отрутою.

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