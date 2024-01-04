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На статистику повлияла война: в 2023 году количество случаев укусов змей в Украине уменьшилось до 208

На статистику повлияла война: в 2023 году количество случаев укусов змей в Украине уменьшилось до 208

Киев • УНН

 • 31260 просмотра

В Украине от укусов змей в 2023 году пострадали 208 человек, что на 60 меньше, чем в 2022 году

На территории Украины в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом, что на 60 обращений меньше, чем в 2022 году, сообщает УНН со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

Детали

Как сообщается, война повлияла на статистику. Из-за военных действий на территории Украины, из-за обстрелов территории Украины, оккупации и минирования некоторых территорий уменьшилась регистрация случаев, также частично не фиксировались случаи на территории оккупированных областей Украины, особенно Херсонской и Запорожской областей, где в 2018 году было зарегистрировано 38 случаев в Херсонской и 20 случаев в Запорожской областях, в 2019 - соответственно 22 и 26, в 2020 - соответственно 24 и 16, в 2021 - соответственно 34 и 28.

Среди пострадавших в 2023 году - 46 детей до 17 лет.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих областях:

  • Днепропетровской - 28 случаев;
  • Закарпатской - 21 случай;
  • Черниговской - 20 случаев;
  • Житомирской - 18 случаев;
  • Ровенской - 18 случаев;
  • Ивано-Франковской - 17 случаев;
  • Киевской - 17 случаев;
  • Львовской - 17 случаев;
  • Полтавской - 12 случаев.

До 10 обращений в Винницкой, Волынской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Харьковской Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и в г. Киеве.

В Донецкой, Кировоградской, Луганской, Одесской и Черкасской областях не зафиксировано ни одного случая обращения за медицинской помощью, связанного с поражением змеиным ядом.

На Закарпатье из-за укуса насекомого умер мужчина - медики03.08.23, 11:13 • 445932 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье

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