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В Украине в апреле-мае 8 человек пострадали из-за укусов змей, в том числе, трое детей

Киев • УНН

 • 92 просмотра

За апрель-май в Украине зарегистрировано 8 случаев, что на 23 меньше, чем в прошлом году. Больше всего в Житомирской и Львовской областях. Медики призывают быть осторожными.

В Украине в апреле-мае 8 человек пострадали из-за укусов змей, в том числе, трое детей

В Украине за 2 месяца текущего сезона зарегистрировано 8 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Это на 23 случая меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди пострадавших - трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Детали

Нападения змей зафиксированы в следующих областях:

  • Житомирская — 4 случая;
    • Львовская — 3 случая;
      • Закарпатская — 1 случай.

        В ЦОЗ напомнили, что во время планирования поездки в местность, где потенциально могут быть змеи (заболоченные места, заросшие берега озер и прудов, горы, степи и т.д.), важно надевать штаны из плотной ткани и заправлять их в высокие ботинки.

        На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи28.05.24, 12:50 • 28661 просмотр

        Перед тем, как сесть на колоду, траву, камень или хворост, постучите по ней палкой. Это поможет напугать змею и отогнать ее из укрытия. Если увидели змею — не делайте резких движений и спокойно дождитесь, пока она сама отползет. Даже если вы боитесь змей, не убивайте их - они играют важную роль в экосистеме, поскольку контролируют популяцию грызунов

        - советуют медики.

        В Украине начался сезон активности змей: Минздрав предупреждает об опасности03.05.25, 23:20 • 5845 просмотров

        Напомним

        На территории Украины в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом, что на 60 обращений меньше, чем в 2022 году. На статистику, как пояснили в ЦОЗ, повлияла война.

        Лилия Набока

        Лилия Набока

        ОбществоЗдоровье
        Львовская область
        Житомирская область
        Закарпатская область
        Украина
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