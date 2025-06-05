В Украине в апреле-мае 8 человек пострадали из-за укусов змей, в том числе, трое детей

В Украине за 2 месяца текущего сезона зарегистрировано 8 обращений за медицинской помощью из-за укусов змей. Это на 23 случая меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Среди пострадавших - трое детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Детали

Нападения змей зафиксированы в следующих областях:

Житомирская — 4 случая;

Львовская — 3 случая;

Закарпатская — 1 случай.

В ЦОЗ напомнили, что во время планирования поездки в местность, где потенциально могут быть змеи (заболоченные места, заросшие берега озер и прудов, горы, степи и т.д.), важно надевать штаны из плотной ткани и заправлять их в высокие ботинки.

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Перед тем, как сесть на колоду, траву, камень или хворост, постучите по ней палкой. Это поможет напугать змею и отогнать ее из укрытия. Если увидели змею — не делайте резких движений и спокойно дождитесь, пока она сама отползет. Даже если вы боитесь змей, не убивайте их - они играют важную роль в экосистеме, поскольку контролируют популяцию грызунов - советуют медики.

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Напомним

На территории Украины в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом, что на 60 обращений меньше, чем в 2022 году. На статистику, как пояснили в ЦОЗ, повлияла война.