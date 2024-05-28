На Львовщине из-за укуса змеи мужчина попал в больницу из-за укуса змеи

На Львовщине 26-летний мужчина попал в больницу после укуса змеи. Его состояние - средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Львовщины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 27 мая в 17:00 спасатели получили сообщение о том, что в приемное отделение Турковской центральной районной больницы поступил мужчина 1998 года рождения с диагнозом - укус змеи в левый голеностопный сустав. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

Главное управление ДСНС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

Если случайно увидели пресмыкающееся рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надеть высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит, - говорится в сообщении.

Напомним

В конце апреля на Львовщине за сутки два человека попали в больницу из-за укусов змей. Случаи произошли в селе Залужье на Яворивщине и в селе Прибужаны Львовского района.