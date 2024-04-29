На Львівщині двоє людей потрапили до лікарні через укуси змій
Київ • УНН
У Львівській області зафіксували два випадки укусів змій, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.
На Львівщині за добу двоє людей потрапили до лікарні через укуси змій. Випадки трапились у селі Залужжя на Яворівщині та у селі Прибужани Львівського району. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
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Зазначається що, наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" знаходиться 52-річний житель с. Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого - важкий.
Ще один постраждалий - 40-річний житель с. Прибужани Львівського району. Він також знаходиться у лікарні, з ураженнями середньої важкості.
Змії вже прокинулися, тому будьте обережними! Якщо побачили змію - не робіть різких рухів! Почекайте поки вона відповзе. Як правило, змія просто не бачить нерухомий об’єкт,
Нагадаємо
На території України протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою, що на 60 звернень менше, ніж 2022 року.