На Львовщине два человека попали в больницу из-за укусов змей

На Львовщине за сутки два человека попали в больницу из-за укусов змей. Случаи произошли в селе Залужье на Яворивщине и в селе Прибужаны Львовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается что, сейчас в реанимации с диагнозом "укус змеи в области левой руки" находится 52-летний житель с. Залужье Яворивского района. Состояние пострадавшего - тяжелое.

Еще один пострадавший - 40-летний житель с. Прибужаны Львовского района. Он также находится в больнице, с поражениями средней тяжести.

Змеи уже проснулись, поэтому будьте осторожны! Если увидели змею - не делайте резких движений! Подождите пока она отползет. Как правило, змея просто не видит неподвижный объект, - предупредили в ГСЧС.

Напомним

На территории Украины в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом, что на 60 обращений меньше, чем в 2022 году.