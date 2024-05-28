На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до лікарні
Київ • УНН
У Львівській області 26-річний чоловік був госпіталізований у стані середньої тяжкості після укусу змії в ліву щиколотку.
На Львівщині 26-річний чоловік потрапив до лікарні після укусу змії. Його стан – середньої важкості. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Львівщини, пише УНН.
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Зазначається, що 27 травня о 17:00 рятувальники отримали повідомлення про те, що в приймальне відділення Турківської центральної районної лікарні поступив чоловік 1998 року народження з діагнозом - укус змії в лівий гомілково-ступневий суглоб. Стан потерпілого - середньої важкості.
Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.
Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою - не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить,
Нагадаємо
Наприкінці квітня на Львівщині за добу двоє людей потрапили до лікарні через укуси змій. Випадки трапились у селі Залужжя на Яворівщині та у селі Прибужани Львівського району.