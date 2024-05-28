На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до лікарні

На Львівщині 26-річний чоловік потрапив до лікарні після укусу змії. Його стан – середньої важкості. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС Львівщини, пише УНН.

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Зазначається, що 27 травня о 17:00 рятувальники отримали повідомлення про те, що в приймальне відділення Турківської центральної районної лікарні поступив чоловік 1998 року народження з діагнозом - укус змії в лівий гомілково-ступневий суглоб. Стан потерпілого - середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу.

Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою - не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить,