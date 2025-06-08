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У Дніпрі відкрили другий в Україні центр Superhumans для допомоги постраждалим від війни

Київ • УНН

 • 54 перегляди

У Дніпрі запрацював Superhumans Center, другий осередок мережі в Україні. Центр надаватиме послуги протезування, реабілітації та психологічної підтримки військовим і цивільним.

У Дніпрі відкрили другий в Україні центр Superhumans для допомоги постраждалим від війни

У Дніпрі відкрили центр Superhumans, який надаватиме послуги з протезування, реабілітації, психологічної підтримки військовим і цивільним, які постраждали від російської агресії. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента України.

Деталі

Зазначається, що це вже другий осередок мережі Superhumans Center в Україні після львівського.

Пацієнти з прифронтових регіонів більше не мусять їздити через всю Україну до Львова, щоб отримати протези або проконсультуватися зі своїм терапевтом чи психологом

зазначила перша леді Олена Зеленська.

Superhumans Dnipro розташований у приміщенні колишньої туберкульозної лікарні площею 2800 м², яка не працювала понад два роки. Відновлювальні роботи стартували торік улітку.

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Проєкт реалізується в партнерстві з урядом Нідерландів, Netherlands 4 Ukraine і Healthcare for Ukraine. Загальний бюджет реконструкції та оснащення становить 4,3 млн євро.

Інколи кажуть, що будувати щось нині в Україні, надто в Дніпрі, – це сміливо. Я ж скажу: передусім це людяно. Сміливість бути людяним і нести допомогу – це найкращий вид сміливості

- підкреслила Зеленська.

Вказується, що центр у Дніпрі зможе приймати щонайменше 50 пацієнтів щомісяця. Щороку понад 600 українців проходитимуть тут реабілітацію та повертатимуться до активного життя.

"За два роки роботи в Superhumans відновили здоров’я понад 1100 українцям і провели понад 1500 складних хірургічних операцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Нещодавно у львівському Superhumans Center почали відновлювати слух захисникам. Можливість стала доступною після відкриття повноцінного профільного відділення.

Як зазначили у Центрі, майже кожен другий український військовий унаслідок бойових дій втрачає слух частково або повністю, а можливість чути - це важливий елемент соціальної адаптації і повернення ветеранів до повноцінного цивільного життя.

“Обов’язково потрібно створити можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах”: Зеленський02.04.25, 15:40 • 16669 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоЗдоров'я
Нідерланди
Україна
Зеленська Олена Володимирівна
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