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В Днепре открыли второй в Украине центр Superhumans для помощи пострадавшим от войны

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В Днепре заработал Superhumans Center, второй центр сети в Украине. Центр будет предоставлять услуги протезирования, реабилитации и психологической поддержки военным и гражданским.

В Днепре открыли второй в Украине центр Superhumans для помощи пострадавшим от войны

В Днепре открыли центр Superhumans, который будет предоставлять услуги по протезированию, реабилитации, психологической поддержке военным и гражданским, пострадавшим от российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.

Детали

Отмечается, что это уже второй центр сети Superhumans Center в Украине после львовского.

Пациенты из прифронтовых регионов больше не должны ездить через всю Украину во Львов, чтобы получить протезы или проконсультироваться со своим терапевтом или психологом

отметила первая леди Елена Зеленская.

Superhumans Dnipro расположен в помещении бывшей туберкулезной больницы площадью 2800 м², которая не работала более двух лет. Восстановительные работы стартовали в прошлом году летом.

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Проект реализуется в партнерстве с правительством Нидерландов, Netherlands 4 Ukraine и Healthcare for Ukraine. Общий бюджет реконструкции и оснащения составляет 4,3 млн евро.

Иногда говорят, что строить что-то сейчас в Украине, особенно в Днепре, – это смело. Я же скажу: прежде всего это человечно. Смелость быть человечным и нести помощь – это лучший вид смелости

- подчеркнула Зеленская.

Указывается, что центр в Днепре сможет принимать не менее 50 пациентов ежемесячно. Ежегодно более 600 украинцев будут проходить здесь реабилитацию и возвращаться к активной жизни.

"За два года работы в Superhumans восстановили здоровье более 1100 украинцам и провели более 1500 сложных хирургических операций", - говорится в сообщении.

Напомним

Недавно во львовском Superhumans Center начали восстанавливать слух защитникам. Возможность стала доступной после открытия полноценного профильного отделения.

Как отметили в Центре, почти каждый второй украинский военный в результате боевых действий теряет слух частично или полностью, а возможность слышать - это важный элемент социальной адаптации и возвращения ветеранов к полноценной гражданской жизни.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ОбществоЗдоровье
Нидерланды
Украина
Елена Зеленская
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