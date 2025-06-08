В Днепре открыли второй в Украине центр Superhumans для помощи пострадавшим от войны
Киев • УНН
В Днепре заработал Superhumans Center, второй центр сети в Украине. Центр будет предоставлять услуги протезирования, реабилитации и психологической поддержки военным и гражданским.
В Днепре открыли центр Superhumans, который будет предоставлять услуги по протезированию, реабилитации, психологической поддержке военным и гражданским, пострадавшим от российской агрессии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента Украины.
Детали
Отмечается, что это уже второй центр сети Superhumans Center в Украине после львовского.
Пациенты из прифронтовых регионов больше не должны ездить через всю Украину во Львов, чтобы получить протезы или проконсультироваться со своим терапевтом или психологом
Superhumans Dnipro расположен в помещении бывшей туберкулезной больницы площадью 2800 м², которая не работала более двух лет. Восстановительные работы стартовали в прошлом году летом.
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Проект реализуется в партнерстве с правительством Нидерландов, Netherlands 4 Ukraine и Healthcare for Ukraine. Общий бюджет реконструкции и оснащения составляет 4,3 млн евро.
Иногда говорят, что строить что-то сейчас в Украине, особенно в Днепре, – это смело. Я же скажу: прежде всего это человечно. Смелость быть человечным и нести помощь – это лучший вид смелости
Указывается, что центр в Днепре сможет принимать не менее 50 пациентов ежемесячно. Ежегодно более 600 украинцев будут проходить здесь реабилитацию и возвращаться к активной жизни.
"За два года работы в Superhumans восстановили здоровье более 1100 украинцам и провели более 1500 сложных хирургических операций", - говорится в сообщении.
Напомним
Недавно во львовском Superhumans Center начали восстанавливать слух защитникам. Возможность стала доступной после открытия полноценного профильного отделения.
Как отметили в Центре, почти каждый второй украинский военный в результате боевых действий теряет слух частично или полностью, а возможность слышать - это важный элемент социальной адаптации и возвращения ветеранов к полноценной гражданской жизни.
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