“Обязательно нужно создать возможности реабилитации и развития ветеранов в малых общинах”: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Днепр отметил необходимость создания возможности реабилитации и развития ветеранов в малых общинах, а также на базе школ, передает УНН.

Детали

Сегодня – Днепр. Рабочая поездка, много разных важных встреч. Очень содержательно. Посетил наших воинов, которые восстанавливаются после ранений. Хочу поблагодарить наших врачей, всех медицинских работников, работниц, которые спасают наших ребят, наших девушек, наших военных и всех, кто пострадал от российских ударов. Один из самых больших результатов в спасении жизней наших людей именно здесь, в Днепре, – более 40 тысяч раненых, 96 % спасли. Хочу за это поблагодарить вас – просто молодцы. Все врачи, хирурги, всем, кто поддерживает, – спасибо. Имел возможность пообщаться с воинами, отметить государственными наградами. Много героических ребят. Желаю скорейшего выздоровления - сказал Зеленский.

Президент также провел встречу с ветеранами.

Важно, что ребята очень энергичные, знают, как решать проблемы, не забывают о побратимах. И сегодня были конкретные вопросы – все должно быть решено. Возможности реабилитации и развития ветеранов в малых общинах обязательно должны быть созданы, и на базе школ создавать такие возможности – хорошая идея. Действительно важно делать все, чтобы сохранялись связи ветеранов с их подразделениями, с побратимами, в общем с Силами обороны. Если из-за военной бюрократии какие-то возможности для наших ветеранов помогать армии не работают, это точно нужно изменить. Этим уже будет заниматься и Министерство обороны, и Офис поможет, и это важно, чтобы и министр по делам ветеранов, – я со всеми переговорю. Много вещей прозвучало, все мы зафиксировали - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский посетил медицинское учреждение в Днепре, где украинские воины проходят лечение после ранений, и отметил их наградами.