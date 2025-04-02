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“Обов’язково потрібно створити можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах”: Зеленський

Київ • УНН

 • 15641 перегляди

Президент України підкреслив важливість реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах, зокрема на базі шкіл. Також обговорили підтримку зв'язків ветеранів із Силами оборони.

“Обов’язково потрібно створити можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах”: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки в Дніпро наголосив на необхідності створення можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах, а також на базі шкіл, передає УНН.

Деталі

Сьогодні – Дніпро. Робоча поїздка, багато різних важливих зустрічей. Дуже змістовно. Відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Хочу подякувати нашим лікарям, усім медичним працівникам, працівницям, які рятують наших хлопців, наших дівчат, наших військових і всіх, хто постраждав від російських ударів. Один із найбільших результатів у порятунку життів наших людей саме тут, у Дніпрі, – більш ніж 40 тисяч поранених, 96 % урятували. Хочу за це подякувати вам – просто молодці. Всі лікарі, хірурги, усім, хто підтримує, – дякую. Мав можливість поспілкуватися з воїнами, відзначити державними нагородами. Багато героїчних хлопців. Бажаю якнайшвидшого одужання

- сказав Зеленський. 

Президент також провів зустріч із ветеранами.

Важливо, що хлопці дуже енергійні, знають, як вирішувати проблеми, не забувають про побратимів. І сьогодні були конкретні питання – усе має бути вирішено. Можливості реабілітації та розвитку ветеранів у малих громадах обов’язково мають бути створені, і на базі шкіл створювати такі можливості – хороша ідея. Дійсно важливо робити все, щоб зберігалися зв’язки ветеранів з їхніми підрозділами, з побратимами, загалом із Силами оборони. Якщо через військову бюрократію якісь можливості для наших ветеранів допомагати армії не працюють, це точно потрібно змінити. Цим уже буде займатися і Міністерство оборони, і Офіс допоможе, і це важливо, щоб і міністр у справах ветеранів, – я з усіма переговорю. Багато речей прозвучало, усе ми зафіксували

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відвідав медичний заклад у Дніпрі, де українські воїни проходять лікування після поранень, та відзначив їх нагородами. 

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаЗдоров'я
Дніпро
Міністерство оборони України
Володимир Зеленський
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