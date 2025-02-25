Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным

ukenru
Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
10:21 • 67085 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко
10:03 • 81688 просмотра

ГБР подтвердило, что расследует дело против экс-руководителя налоговой Татьяны Кириенко

Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 90758 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 94228 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта
25 февраля, 06:30 • 105654 просмотра

Почему новая одежда из магазина нуждается в стирке - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
25 февраля, 05:50 • 105464 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 127039 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 115186 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 110026 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105933 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 110065 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 113108 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 112135 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117387 просмотра
ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

07:49 • 103535 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 117387 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 178784 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 258087 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 261764 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 236340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

12:49 • 4788 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

10:08 • 45134 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 71958 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 128941 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 144599 просмотра
Актуальное
Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным

Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным

Киев  •  УНН

 • 2055 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла закон о предоставлении реабилитационных услуг военным в специальных учебных заведениях. Законопроект №10160 позволяет спецшколам помогать военнослужащим и ветеранам с нарушениями зрения и слуха.

Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет специальным учреждениям общего среднего образования предоставлять реабилитационные услуги для военнослужащих, а также ветеранам войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10160.

Детали

«10160 - расширение возможностей специальных учреждений общего среднего образования для реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих. В целом (304)», - сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, специальные учреждения общего среднего образования могут предоставлять реабилитационные услуги для лиц с особыми образовательными потребностями с нарушениями зрения и слуха из числа военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, в частности из числа ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

В пояснительной записке указывается, что «в условиях российской агрессии многие военнослужащие получили ранения, которые привели к полной или частичной потере зрения и слуха».

Также лица, уволенные с военной службы, в частности ветераны войны, и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и имеющие нарушениями зрения и слуха также крайне нуждаются в таких услугах. Для восстановления функций зрения и слуха необходима длительная комплексная реабилитация с применением современных технических средств и профессионального персонала. Такие услуги могут предоставляться на базе специальных учебных заведений для лиц с нарушением зрения и слуха с современным оборудованием и квалифицированным персоналом

- аргументируют нардепы.

Также указывается, что документ «направлен на предоставление доступа более широкого круга лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих с нарушением зрения и слуха к образовательным и реабилитационным услугам на базе специальных учреждений общего среднего образования, дальнейшую имплементацию международных стандартов в области защиты прав лиц с инвалидностью, создание толерантной и равной для всех образовательной среды».

Напомним,

В Бровары прибыл гуманитарный груз из Норвегии со средствами реабилитации, креслами колесными, медицинским снаряжением и мобильным переносным пандусом.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаЗдоровье
verkhovna-radaВерховная Рада
norvegiyaНорвегия

Обратиться по вопросам размещения рекламы