Рада разрешила спецшколам предоставлять услуги по реабилитации военным
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о предоставлении реабилитационных услуг военным в специальных учебных заведениях. Законопроект №10160 позволяет спецшколам помогать военнослужащим и ветеранам с нарушениями зрения и слуха.
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет специальным учреждениям общего среднего образования предоставлять реабилитационные услуги для военнослужащих, а также ветеранам войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №10160.
Детали
«10160 - расширение возможностей специальных учреждений общего среднего образования для реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих. В целом (304)», - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, специальные учреждения общего среднего образования могут предоставлять реабилитационные услуги для лиц с особыми образовательными потребностями с нарушениями зрения и слуха из числа военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы, в частности из числа ветеранов войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.
В пояснительной записке указывается, что «в условиях российской агрессии многие военнослужащие получили ранения, которые привели к полной или частичной потере зрения и слуха».
Также лица, уволенные с военной службы, в частности ветераны войны, и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и имеющие нарушениями зрения и слуха также крайне нуждаются в таких услугах. Для восстановления функций зрения и слуха необходима длительная комплексная реабилитация с применением современных технических средств и профессионального персонала. Такие услуги могут предоставляться на базе специальных учебных заведений для лиц с нарушением зрения и слуха с современным оборудованием и квалифицированным персоналом
Также указывается, что документ «направлен на предоставление доступа более широкого круга лиц с особыми образовательными потребностями и военнослужащих с нарушением зрения и слуха к образовательным и реабилитационным услугам на базе специальных учреждений общего среднего образования, дальнейшую имплементацию международных стандартов в области защиты прав лиц с инвалидностью, создание толерантной и равной для всех образовательной среды».
Напомним,
В Бровары прибыл гуманитарный груз из Норвегии со средствами реабилитации, креслами колесными, медицинским снаряжением и мобильным переносным пандусом.