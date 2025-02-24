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Засоби реабілітації з Норвегії: Броварська громада отримала важливий гуманітарний вантаж

Засоби реабілітації з Норвегії: Броварська громада отримала важливий гуманітарний вантаж

Київ • УНН

 • 22331 перегляди

Бровари отримали гуманітарну допомогу з Норвегії, що включає засоби реабілітації, крісла колісні та медичне спорядження. Допомога призначена для поранених військових та цивільних, які потребують засобів реабілітації.

До Броварів прибув гуманітарний вантаж із Норвегії із засобами реабілітації, кріслами колісними, медичним спорядженням та мобільним переносним пандусом. Про це повідомив Броварський міський голова  Ігор Сапожко, пише УНН.

На жаль, реалії воєнного стану такі, що людей, які потребують допоміжних  засобів реабілітації, стає все більше. В основному їх потребують наші поранені Захисники та Захисниці, але й серед цивільного населення є люди, яким потрібні милиці чи крісла колісні, медичні товари чи засоби гігієни. Сьогодні до Броварів з далекої Норвегії прибув надзвичайно важливий вантаж: засоби реабілітації, крісла колісні, засоби гігієни, медичне спорядження  та навіть мобільний переносний пандус 

За його словами, завдяки активній роботі радниці  з питань осіб з інвалідністю, доступності, інклюзії та спорту Олени Акопян вдалося в найкоротші терміни знайти партнерів в Норвегії та Україні і отримати гуманітарний вантаж для осіб з інвалідністю. 

Броварський міський голова висловив сподівання, що міжнародні партнери продовжать допомагати Броварській громаді

Додамо

Броварська громада також має встановлені партнерства з такими містами:Фонтене-су-Буа (Франція), Хен'ян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Сілламяе (Естонія), Красницький повіт (Польща), Гнєзненський повіт (Польща), Гродзіський повіт (Польща), Тонала (Мексика), Санта-Марінелла (Італія).

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, у 2022 році до переліку доєдналися німецькі міста Ерланген та Єна. Саме вони під час повномасштабної війни стали основною підтримкою для Броварської громади.

Співпраця між Броварами, Єною та Ерлангеном охопила широкий спектр напрямів: від постачання медичного обладнання до освітніх обмінів і гуманітарної допомоги.

Як розповів Броварський міський голова Ігор Сапожко, у листопаді 2022 року за підтримки Єни, Ерлангена та німецького товариства Engagement Global для Броварської лікарні було придбано обладнання на суму понад 3,9 млн грн. Взимку 2023 року громада отримала від Єни тепловентилятор та генератор для підтримки енергопостачання. У березні того ж року міста офіційно закріпили партнерство угодою про солідарність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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