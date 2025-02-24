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Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

Средства реабилитации из Норвегии: Броварская громада получила важный гуманитарный груз

Киев  •  УНН

 • 8579 просмотра

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Бровары получили гуманитарную помощь из Норвегии, включающую средства реабилитации, кресла колесные и медицинское снаряжение. Помощь предназначена для раненых военных и гражданских, которые нуждаются в средствах реабилитации.

В Бровары прибыл гуманитарный груз из Норвегии со средствами реабилитации, креслами колесными, медицинским снаряжением и мобильным переносным пандусом. Об этом сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко, пишет УНН.

К сожалению, реалии военного положения таковы, что людей, которые нуждаются во вспомогательных  средствах реабилитации, становится все больше. В основном в них нуждаются наши раненые Защитники и Защитницы, но и среди гражданского населения есть люди, которым нужны костыли или кресла колесные, медицинские товары или средства гигиены. Сегодня в Бровары из далекой Норвегии прибыл чрезвычайно важный груз: средства реабилитации, кресла колесные, средства гигиены, медицинское снаряжение  и даже мобильный переносной пандус 

По его словам, благодаря активной работе советницы  по вопросам лиц с инвалидностью, доступности, инклюзии и спорта Елены Акопян удалось в кратчайшие сроки найти партнеров в Норвегии и Украине и получить гуманитарный груз для лиц с инвалидностью. 

Броварской городской голова выразил надежду, что международные партнеры продолжат помогать Броварской громаде

Добавим

Броварская громада также имеет установленные партнерства с такими городами: Фонтене-су-Буа (Франция), Хэньян (Китай), Чжаньцзян (Китай), Рокфорд (США), Силламяэ (Эстония), Красницкий уезд (Польша), Гнезненский уезд (Польша), Гродзинский уезд (Польша), Тонала (Мексика), Санта-Маринелла (Италия).

После полномасштабного вторжения россии в Украину, в 2022 году к перечню присоединились немецкие города Эрланген и Йена. Именно они во время полномасштабной войны стали основной поддержкой для Броварской общины.

Сотрудничество между Броварами, Йеной и Эрлангеном охватило широкий спектр направлений: от поставок медицинского оборудования до образовательных обменов и гуманитарной помощи.

Как рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко, в ноябре 2022 года при поддержке Йены, Эрлангена и немецкого общества Engagement Global для Броварской больницы было приобретено оборудование на сумму более 3,9 млн грн. Зимой 2023 года громада получила от Йены тепловентилятор и генератор для поддержки энергоснабжения. В марте того же года города официально закрепили партнерство соглашением о солидарности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
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