Бровари та Єна: стратегічне партнерство в умовах війни та після перемоги.

Бровари та німецьке місто Єна продовжують поглиблювати партнерські відносини, обмінюватися досвідом і розширювати співпрацю в умовах триваючої війни. Під час зустрічі Броварського міського голови Ігоря Сапожка із мером німецького міста-побратима Єни Томасом Ніцше було обговорено ключові напрями взаємодії між містами, гуманітарну допомогу та перспективи розширення партнерства, передає кореспондент УНН.

Під час переговорів, відео яких опубліковане на сайті Броварської міської ради, Ігор Сапожко подякував німецьким партнерам за підтримку, яку вони надають українському місту, і привітав мера Єни з переобранням. "Я вдячний за те, що навіть у такий складний час ви підтримуєте нас і допомагаєте розвивати співдружність", - зазначив він.

Сторони обговорили результати перепідписання угоди між містами та активну участь Броварів у міжнародних програмах фінансування. Мер Броварів відзначив важливість культурних і освітніх обмінів, які сприяють зміцненню зв’язків між громадами. На 2025 рік заплановано нові візити українських делегацій, а також програми з оздоровлення дітей, спортивні заходи та культурні події.

Мер Єни Томас Ніцше підкреслив, що громада німецького міста-побратима підтримує співпрацю з Броварами та в майбутньому планує підняти рівень партнерства до формату солідарної взаємодії. "Після завершення війни ми можемо зробити наші відносини ще більш формалізованими і посилити підтримку України на інституційному рівні", - зазначив він.

Одним із важливих напрямків підтримки Броварської громади стало фінансування критично необхідних потреб. За словами Томаса Ніцше, уже зараз розглядається можливість виділення коштів на закупівлю медичного обладнання для лікарні в Броварах у межах проєкту малих і середніх грантів Engagement Global. Також є плани допомогти школам міста в межах цієї програми.

Міський голова Броварів висловив подяку за таку ініціативу, наголосивши, що навіть малі гранти допомагають у вирішенні нагальних проблем громади. Він також висловив сподівання, що у представників Єни буде більше часу під час майбутньому візиту до Броварів у травні, щоб побачити розвиток міста на власні очі.

Окремо порушувалося питання безпекової ситуації в громадах та можливостей співпраці з поліцією Єни. "Ми розуміємо, що після війни на нас чекатиме багато викликів, зокрема соціальна адаптація військових, запобігання злочинності та забезпечення громадського порядку. Нам важливо перейняти досвід ваших правоохоронних органів", - наголосив мер Броварів.

Ще одним важливим аспектом зустрічі стало питання української громади в Єні. Томас Ніцше розповів, що з перших днів війни вона активно працювала над мобілізацією допомоги для України. Саме через цю ініціативу було створено асоціацію "Єна-UA", яка й надалі сприяє розвитку зв’язків між містами.

На завершення зустрічі сторони висловили готовність продовжувати спільні ініціативи та організовувати обміни між громадами. "Людський контакт має величезне значення. Саме такі зустрічі, як наша сьогодні, допомагають вибудовувати довіру та взаєморозуміння", - сказав мер Єни.

Партнерство, яке триває з 2022 року

Бровари і німецькі міста Єна та Ерланген (з цим містом також співпрацює Броварська громада), продовжують зміцнювати партнерські відносини, що розпочалися ще влітку 2022 року. Відтоді співпраця охопила широкий спектр напрямів: від постачання медичного обладнання до освітніх обмінів і гуманітарної допомоги.

У листопаді 2022 року за підтримки Єни, Ерлангена та німецького товариства Engagement Global для Броварської лікарні було придбано обладнання на суму понад 3,9 млн грн. Взимку 2023 року громада отримала від Єни тепловентилятор та генератор для підтримки енергопостачання. У березні того ж року міста офіційно закріпили партнерство угодою про солідарність.

Червень 2023 року став знаковим завдяки візиту броварської делегації до Німеччини, де українці знайомилися з функціонуванням комунальних підприємств та освітніх закладів. Восени 2023 року партнерство продовжило розширюватися: у жовтні місто Єна передало Броварській громаді автобус для перевезення учнів княжицького ліцею, а напередодні Різдва діти громади отримали гуманітарні подарунки від жителів німецького міста.

Початок 2024 року ознаменувався офіційним візитом мера Ігоря Сапожка та броварської делегації до Єни та Ерлангена, де обговорювалися питання енергетики, житлового будівництва та економічного розвитку. У квітні в Єні створили асоціацію "JenaUA e.V." для поглиблення співпраці. Того ж місяця п’ять броварських учителів німецької мови пройшли навчальний обмін у школах Єни, ознайомившись із місцевими методиками викладання.

У жовтні 2024 року представники міста Єна, на чолі з депутатом Матіасом Мітом, відвідали Бровари, зустрівшись із місцевими мешканцями та внутрішньо переміщеними особами в модульному містечку. Вони також побували у Броварській лікарні, де працює обладнання, придбане за підтримки німецьких партнерів.