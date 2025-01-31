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Бровары и Йена: стратегическое партнерство в условиях войны и после победы

Бровары и Йена: стратегическое партнерство в условиях войны и после победы

Киев  •  УНН

 • 4435 просмотра

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Бровары и Йена: стратегическое партнерство в условиях войны и после победы.

Бровары и немецкий город Йена продолжают углублять партнерские отношения, обмениваться опытом и расширять сотрудничество в условиях продолжающейся войны. Во время встречи Броварского городского головы Игоря Сапожко с мэром немецкого города-побратима Йены Томасом Ницше были обсуждены ключевые направления взаимодействия между городами, гуманитарная помощь и перспективы расширения партнерства, передает корреспондент УНН.

Во время переговоров, видео которых опубликовано на сайте Броварского городского совета, Игорь Сапожко поблагодарил немецких партнеров за поддержку, которую они оказывают украинскому городу, и поздравил мэра Йены с переизбранием. «Я благодарен за то, что даже в такое сложное время вы поддерживаете нас и помогаете развивать содружество», - отметил он.

Стороны обсудили результаты переподписания соглашения между городами и активное участие Броваров в международных программах финансирования. Мэр Броваров отметил важность культурных и образовательных обменов, которые способствуют укреплению связей между общинами. На 2025 год запланированы новые визиты украинских делегаций, а также программы по оздоровлению детей, спортивные мероприятия и культурные события.

Мэр Йены Томас Ницше подчеркнул, что община немецкого города-побратима поддерживает сотрудничество с Броварами и в будущем планирует поднять уровень партнерства до формата солидарного взаимодействия. «После завершения войны мы можем сделать наши отношения еще более формализованными и усилить поддержку Украины на институциональном уровне», - отметил он.

Одним из важных направлений поддержки Броварской громады стало финансирование критически необходимых потребностей. По словам Томаса Ницше, уже сейчас рассматривается возможность выделения средств на закупку медицинского оборудования для больницы в Броварах в рамках проекта малых и средних грантов Engagement Global. Также есть планы помочь школам города в рамках этой программы.

Городской голова Броваров выразил благодарность за такую инициативу, отметив, что даже малые гранты помогают в решении насущных проблем громады. Он также выразил надежду, что у представителей Ены будет больше времени во время будущего визита в Бровары в мае, чтобы увидеть развитие города собственными глазами.

Отдельно поднимался вопрос ситуации с безопасностью в громадах и возможностей сотрудничества с полицией Йены. «Мы понимаем, что после войны нас ждет много вызовов, в частности социальная адаптация военных, предотвращение преступности и обеспечение общественного порядка. Нам важно перенять опыт ваших правоохранительных органов», - подчеркнул мэр Броваров.

Еще одним важным аспектом встречи стал вопрос украинской общины в Йене. Томас Ницше рассказал, что с первых дней войны она активно работала над мобилизацией помощи для Украины. Именно из-за этой инициативы была создана ассоциация «Йена-UA», которая и в дальнейшем способствует развитию связей между городами.

В завершение встречи стороны выразили готовность продолжать совместные инициативы и организовывать обмены между общинами. «Человеческий контакт имеет огромное значение. Именно такие встречи, как наша сегодня, помогают выстраивать доверие и взаимопонимание», - сказал мэр Йены.

Партнерство, которое длится с 2022 года

Бровары и немецкие города Йена и Эрланген (с этим городом также сотрудничает Броварская громада), продолжают укреплять партнерские отношения, начавшиеся еще летом 2022 года. С тех пор сотрудничество охватило широкий спектр направлений: от поставок медицинского оборудования до образовательных обменов и гуманитарной помощи.

В ноябре 2022 года при поддержке Йены, Эрлангена и немецкого общества Engagement Global для Броварской больницы было приобретено оборудование на сумму более 3,9 млн грн. Зимой 2023 года громада получила от Йены тепловентилятор и генератор для поддержки энергоснабжения. В марте того же года города официально закрепили партнерство соглашением о солидарности.

Июнь 2023 года стал знаковым благодаря визиту броварской делегации в Германию, где украинцы знакомились с функционированием коммунальных предприятий и образовательных учреждений. Осенью 2023 года партнерство продолжило расширяться: в октябре город Йена передал Броварской громаде автобус для перевозки учеников княжицкого лицея, а накануне Рождества дети громады получили гуманитарные подарки от жителей немецкого города.

Начало 2024 года ознаменовалось официальным визитом мэра Игоря Сапожко и броварской делегации в Йену и Эрланген, где обсуждались вопросы энергетики, жилищного строительства и экономического развития. В апреле в Йене создали ассоциацию «JenaUA e.V.» для углубления сотрудничества. В том же месяце пять броварских учителей немецкого языка прошли учебный обмен в школах Йены, ознакомившись с местными методиками преподавания.

В октябре 2024 года представители города Йена, во главе с депутатом Матиасом Митом, посетили Бровары, встретившись с местными жителями и внутренне перемещенными лицами в модульном городке. Они также побывали в Броварской больнице, где работает оборудование, приобретенное при поддержке немецких партнеров.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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