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Рада дозволила спецшколам надавати послуги з реабілітації військовим

Рада дозволила спецшколам надавати послуги з реабілітації військовим

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила закон про надання реабілітаційних послуг військовим у спеціальних закладах освіти. Законопроєкт №10160 дозволяє спецшколам допомагати військовослужбовцям та ветеранам з порушеннями зору і слуху.

Верховна Рада ухвалила законопроєкту, який дозволяє спеціальним закладам загальної середньої освіти надавати реабілітаційні послуги для військовослужбовців, а також ветеранам війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №10160.

Деталі

"10160 - розширення можливостей спеціальних закладів загальної середньої освіти для реабілітації осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовців. В цілому (304)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, спеціальні заклади загальної середньої освіти можуть надавати реабілітаційні послуги для осіб з особливими освітніми потребами з порушеннями зору та слуху з числа військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, зокрема з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

В пояснювальній записці вказується, що "в умовах російської агресії багато військовослужбовців отримали поранення, що призвели до повної чи часткової втрати зору та слуху".

Також особи, звільнені з військової служби, зокрема ветерани війни, та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і мають порушеннями зору та слуху також конче потребують таких послуг. Для відновлення функцій зору та слуху необхідна тривала комплексна реабілітація із застосуванням сучасних технічних засобів та професійного персоналу. Такі послуги можуть надаватися на базі спеціальних закладів освіти для осіб з порушенням зору та слуху із сучасним обладнанням та кваліфікованим персоналом

- аргументують нардепи.

Також вказується, що документ "спрямований на надання доступу більш ширшого кола осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовців з порушенням зору та слуху до освітніх та реабілітаційних послуг на базі спеціальних закладів загальної середньої освіти, подальшу імплементацію міжнародних стандартів в галузі захисту прав осіб з інвалідністю, створення толерантного та рівного для всіх освітнього середовища".

Нагадаємо

До Броварів прибув гуманітарний вантаж із Норвегії із засобами реабілітації, кріслами колісними, медичним спорядженням та мобільним переносним пандусом.

Павло Башинський

Павло Башинський

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