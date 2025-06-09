Британія може обмежити час дітей у соцмережах

У Великій Британії уряд розглядає можливість запровадження більш жорстких заходів безпеки в Інтернеті, щоб обмежити час, який діти можуть проводити в соціальних мережах, повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Пропозиції включають двогодинне обмеження на використання окремих програм соціальних мереж і комендантську годину о 22:00, як вперше повідомили Sunday People і Mirror.

Виступаючи в неділю в програмі BBC з Лаурою Кюнсберг, міністр технологій країни Пітер Кайл сказав, що дивиться на "звикання до деяких програм і смартфонів", коли його запитали, чи будуть розглядатися часові обмеження.

Він сказав, що уважно вивчав, що уряду необхідно зробити далі, щоб "посилити заходи безпеки", "зрозуміти, як виглядає здорове життя в Інтернеті для дітей" і "усунути бар'єри" на шляху до цього.

Доповнення

Комендантська година, а також обмеження часу використання додатків і пристроїв загалом уже доступні для батьків, які використовують засоби батьківського контролю від Apple або Google.

У 2023 році TikTok запровадив 60-хвилинний ліміт часу за замовчуванням для осіб молодше 18 років, хоча його можна вимкнути. Instagram пропонує користувачам будь-якого віку встановити власний ліміт, після якого вони можуть вибрати блокування до кінця дня.

Одна потенційна проблема, з якою стикається ідея запровадження юридичних обмежень для дітей у соціальних мережах, полягає в тому, що переважна більшість технологічних фірм розташовані в США.

Адміністрація Трампа різко критикувала іноземні уряди, які намагалися регулювати його технологічний бізнес і карати їх за недотримання.

У 2021 році Китай ввів жорсткі обмеження на онлайн-ігри, обмеживши гравців віком до 18 років однією годиною на день лише по п’ятницях, вихідних і святах. Це замінило попередні обмеження в 90 хвилин на день, збільшуючись до трьох годин під час свят. Країна висловила занепокоєння щодо впливу "надмірних" ігор на молодь.

У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження на використання соцмереж