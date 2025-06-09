У Німеччині пропонують встановити вікові обмеження на використання соцмереж
Київ • УНН
Міністерка юстиції Німеччини Стефані Хубіг виступає за вікові обмеження для соцмереж, щоб захистити дітей та сприяти їхньому розвитку. Це також полегшить батькам контроль за онлайн-активністю дітей.
У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж. Про це інформує видання Tagesschau, передає УНН.
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За словами міністерки, чітке і, перш за все, ефективне вікове обмеження для користування соціальними мережами захищає приватне життя дітей, а також сприяє здоровому розвитку.
Діти та підлітки потребують захисту, а не тиску самовираження
Вона також вважає, що це полегшить життя батькам, яким більше не доведеться щодня обговорювати з дітьми їхню діяльність у соціальних мережах.
Перший досвід інших країн показує, що таке обмеження позитивно позначається на дітях і підлітках у школах, додала вона.
Там, як зазначила міністерка, стає "менше знущань, більше концентрації, більш соціальна взаємодія".
Нагадаємо
Євросоюз готує нові правила користування Інтернетом. Це посилить обмеження використання дітьми соціальних мереж через наслідки тривалого використання так званого "екранного часу".
Сенат Австралії схвалив закон, що забороняє дітям до 16 років користуватися соцмережами. Компаніям загрожують штрафи до 32,5 млн доларів за порушення, закон набуде чинності через 12 місяців.
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