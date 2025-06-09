В Германии предлагают установить возрастные ограничения на использование соцсетей

В Германии министр юстиции Стефани Хубиг выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей. Об этом сообщает издание Tagesschau, передает УНН.

По словам министра, четкое и, прежде всего, эффективное возрастное ограничение для пользования социальными сетями защищает частную жизнь детей, а также способствует здоровому развитию.

Дети и подростки нуждаются в защите, а не в давлении самовыражения