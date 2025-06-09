В Германии предлагают установить возрастные ограничения на использование соцсетей
Киев • УНН
Министр юстиции Германии Стефани Хубиг выступает за возрастные ограничения для соцсетей, чтобы защитить детей и способствовать их развитию. Это также облегчит родителям контроль за онлайн-активностью детей.
В Германии министр юстиции Стефани Хубиг выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей. Об этом сообщает издание Tagesschau, передает УНН.
Детали
По словам министра, четкое и, прежде всего, эффективное возрастное ограничение для пользования социальными сетями защищает частную жизнь детей, а также способствует здоровому развитию.
Дети и подростки нуждаются в защите, а не в давлении самовыражения
Она также считает, что это облегчит жизнь родителям, которым больше не придется ежедневно обсуждать с детьми их деятельность в социальных сетях.
Первый опыт других стран показывает, что такое ограничение положительно сказывается на детях и подростках в школах, добавила она.
Там, как отметила министр, становится "меньше издевательств, больше концентрации, больше социальное взаимодействие".
Напомним
Евросоюз готовит новые правила пользования Интернетом. Это усилит ограничение использования детьми социальных сетей из-за последствий длительного использования так называемого "экранного времени".
Сенат Австралии одобрил закон, запрещающий детям до 16 лет пользоваться соцсетями. Компаниям грозят штрафы до 32,5 млн долларов за нарушение, закон вступит в силу через 12 месяцев.
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